Uomini e Donne, tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea è rottura: ecco perché è finita

Quest'anno Uomini e Donne ci ha regalato storie emozionanti, colpi di scena e anche qualche coppia che sembrava finalmente pronta a resistere oltre le telecamere. Una di queste era quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, due volti noti del parterre del Trono Over che, contro ogni aspettativa, avevano deciso di viversi fuori dal programma.

Come è nata la storia tra Barbara e Ruggiero

Un amore nato quasi per caso, quando la De Santi, dopo anni di relazioni burrascose e grandi delusioni, sembrava ormai aver chiuso con l'amore. E invece... è arrivato lui: Ruggiero, affascinante chef pugliese, che con poche attenzioni e tanto carisma è riuscito a farle battere di nuovo il cuore.

I due avevano fatto sognare il pubblico: sguardi complici, sorrisi sinceri e un'intesa che sembrava destinata a durare. Tanto che, senza troppe esitazioni, avevano lasciato la trasmissione insieme. Ma come spesso accade, la vita reale sa essere più complicata di un'esterna romantica in studio.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea

Le prime avvisaglie della crisi: cosa è successo davvero

A spezzare l'idillio sarebbe stato un periodo molto delicato per Barbara: la malattia della sorella, che l'ha tenuta lontana dai social e, inevitabilmente, anche dalla relazione. E mentre lei si chiudeva nel silenzio, il gossip cominciava a mormorare.

A lanciare le prime indiscrezioni è stato Lorenzo Pugnaloni, che in un aggiornamento recente ha raccontato di aver sentito Barbara: "Queste situazioni meritano tutto il rispetto del mondo e mi auguro davvero che sua sorella superi il tutto nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la coppia, questa crisi era abbastanza prevedibile. Hanno cavalcato un po' l'onda per un'ospitata e via. Io personalmente non ci ho mai creduto, soprattutto in lui che l'ha usata solamente per farsi conoscere."

Parole dure, che hanno trovato conferma poche ore dopo: Barbara e Ruggiero si sono ufficialmente lasciati. Secondo quanto riportato dallo stesso Pugnaloni , sarebbe stata lei a prendere la decisione di troncare la relazione. Ruggiero, da parte sua, non avrebbe ancora perso la speranza, sperando in un possibile ritorno di fiamma. Ma per ora, sembra tutto fermo.

Le parole di Barbara a Silvia Toffanin

E pensare che solo qualche mese fa, ospite a Verissimo , Barbara aveva raccontato con entusiasmo il loro incontro: "Non ho mai creduto ai colpi di fulmine. Ci ridevo sopra. E poi è successo a me. Questa volta ho scelto con il cuore, e forse è proprio per questo che stava funzionando", aveva detto con gli occhi che brillavano.