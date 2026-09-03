Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano: arriva la smentita sul ritorno di fiamma

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri smentisce il riavvicinamento con Ida Platano e chiarisce le indiscrezioni sul presunto ritorno di fiamma.

Uomini e Donne torna al centro del gossip per una nuova indiscrezione che riguarda due dei protagonisti più discussi e amati del dating show di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi, infatti, sul web hanno iniziato a circolare voci su un possibile riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, con l'ipotesi addirittura di un possibile ritorno di fiamma.

La notizia ha immediatamente riacceso l'attenzione dei fan, che da sempre seguono con interesse le vicende della coppia. Tuttavia, a spegnere le speranze di chi immaginava un nuovo capitolo della loro storia è stato lo stesso Riccardo Guarnieri, che ha deciso di intervenire sui social per smentire categoricamente le indiscrezioni.

Riccardo Guarnieri smentisce il riavvicinamento con Ida Platano

Le voci erano nate dopo che Deianira Marzano, attraverso il suo profilo Instagram, aveva condiviso la segnalazione di una follower. Secondo quanto raccontato dalla segnalazione, Ida Platano e Riccardo Guarnieri avrebbero ripreso a sentirsi dopo diverso tempo.

L'indiscrezione aveva alimentato anche un'altra ipotesi: quella secondo cui i due avrebbero potuto raccontare questo presunto nuovo capitolo della loro storia proprio in televisione, magari tornando a Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano

A far discutere ulteriormente era stata anche una recente intervista rilasciata da Riccardo Guarnieri al magazine ufficiale del programma. L'ex cavaliere aveva raccontato di essere tornato single dopo una relazione durata circa tre anni. Un dettaglio che, inevitabilmente, aveva contribuito a far circolare le ipotesi su un possibile ritorno con Ida Platano.

A fare chiarezza è stato però Riccardo. In una Instagram Story l'ex cavaliere ha negato di aver ripreso i contatti con Ida e ha criticato duramente la diffusione dell'indiscrezione.

Riccardo ha spiegato di non essere tornato a scriversi con la sua ex compagna e ha definito il presunto ritorno di fiamma una ricostruzione priva di fondamento: "Ancora a parlare di messaggi e ritorni di fiamma? Mi spiace deludere chi ci sperava, ma soprattutto deludere chi li crea per accalappiarsi due follower in più. Io li definisco gossippari da due soldi. Non ci stiamo scrivendo e non c'è nessun retroscena da svelare. La fantasia di qualcuno corre un po' troppo! Cerchiamo di andare avanti", nel cuore della smentita l'attacco alla Marzano: "Poverina, non ti smentisci mai. Scegli altre passioni"

Ida Platano: Uomini e Donne

Per il momento, dunque, non ci sarebbe alcun riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Le dichiarazioni dell'ex cavaliere sembrano escludere anche l'ipotesi di un ritorno di coppia o di un nuovo percorso televisivo insieme.

Ma nell'intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, Riccardo non si è limitato a parlare della sua situazione sentimentale attuale. L'ex cavaliere ha ricordato anche le altre dame frequentate durante la sua esperienza nel dating show.

Tra queste ci sono Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua, due donne con cui Riccardo ha vissuto altrettanti percorsi all'interno del programma. Guarnieri ha raccontato di conservare un bel ricordo di entrambe.

Oggi Roberta Di Padua è legata sentimentalmente ad Alessandro Vicinanza, altro ex di Ida Platano a Uomini e Donne. Un intreccio che continua quindi a legare, anche indirettamente, i protagonisti delle vicende sentimentali che hanno appassionato il pubblico del programma.

Al momento, però, il messaggio di Riccardo appare piuttosto chiaro: nessun ritorno di fiamma con Ida Platano e nessun nuovo retroscena da raccontare. Le indiscrezioni sul loro presunto riavvicinamento sono state quindi respinte direttamente dall'ex cavaliere.