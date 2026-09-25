Uomini e Donne, Cinzia e Marco parlano di matrimonio: ma il loro amore convince poco

Cinzia Paolini e Marco Troiani tornano a Uomini e Donne e raccontano di pensare al matrimonio. In studio arriva anche il nuovo tronista Giacomo Vacalebre mentre Antonio e Paola tornano a confrontarsi.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 25 settembre 2026 su Canale 5, riparte dal ritorno di Cinzia Paolini e Marco Troiani. La coppia, dopo aver lasciato il programma nella parte finale della precedente stagione, è ancora insieme e racconta di aver trascorso l'estate l'uno accanto all'altra.

I due sembrano aver fatto passi importanti nella loro relazione. Cinzia ha infatti regalato una fede a Marco e la coppia arriva persino a parlare di matrimonio. La dama, però, descrive quella che potrebbe essere il loro futuro legame come una "unione burocratica", lasciando emergere un'idea del matrimonio decisamente particolare.

Nonostante le intenzioni dichiarate, il rapporto tra i due continua a sollevare qualche perplessità. Le loro parole non sembrano convincere completamente gli opinionisti e in studio resta la sensazione che la relazione debba ancora dimostrare la propria solidità.

Marco Troiani e Cinzia Paolini tornano a Uomini e donne

Prima di passare al nuovo protagonista del Trono Classico, Maria De Filippi nota inoltre, con una certa ironia, la simpatia di Barbara De Santi nei confronti di Lory, corteggiatore della tronista Gloria ed ex tentatore di Sabrina Soussi nell'ultima edizione del docureality.

Uomini e Donne, arriva il nuovo tronista Giacomo Vacalebre

È poi il momento della presentazione del nuovo tronista di Uomini e Donne. Attraverso il consueto video di presentazione il pubblico conosce Giacomo Vacalebre, 30 anni, che nella vita lavora come responsabile commerciale per un'azienda.

Il tronista Giacomo

Giacomo si descrive come una persona che inizialmente può sembrare introversa. Il nuovo tronista spiega però che, più che una difficoltà nel relazionarsi, si tratta della necessità di avere tempo prima di riuscire ad aprirsi completamente con qualcuno. Giacomo Vacalebre nei giorni scorsi ha attirato l'attenzione per alcuni vecchi post molto critici verso Temptation Island,

Si torna quindi al Trono Over, dove continuano le tensioni tra Antonio Marino, Paola Fatuzzo e Gloria Nicoletti. Nelle precedenti puntate Gloria aveva raccontato che Antonio le avrebbe detto di aver fatto un regalo a Paola soltanto perché gli faceva pena. Una frase che ha ferito profondamente la dama siciliana e che ha inevitabilmente compromesso la fiducia nei confronti del cavaliere.

Antonio Marino prova a convincere Paola che il racconto di Gloria sia una menzogna, ma per il momento la dama non sembra intenzionata a fidarsi nuovamente di lui. Paola, però, continua a mantenere le proprie riserve. La fiducia nei confronti di Antonio è ancora fragile e la dama non sembra pronta a lasciarsi alle spalle quanto accaduto.