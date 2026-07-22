Uomini e Donne: Ciro visto con l'ex corteggiatrice? Elisa Leonardi replica ai rumor

Una cena organizzata dalla palestra a cui era presente anche l'ex corteggiatrice Alessia Antonetti ha acceso le indiscrezioni sulla coppia nata a Uomini e Donne. Elisa interviene e chiarisce come stanno davvero le cose.

Il gossip estivo si alimenta spesso di indiscrezioni che, probabilmente, durante il resto dell'anno passerebbero inosservate. Tra queste, nelle ultime ore, hanno fatto discutere le voci su una presunta crisi tra Elisa Leonardi e Ciro Solimeno, una delle coppie nate nell'ultima edizione di Uomini e Donne. Rumor che, però, è stato smentito con fermezza dall'ex corteggiatrice con una lunga storia pubblicata su Instagram.

Perché si parla di una crisi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

Chi ha seguito il percorso di Ciro Solimeno nel dating show di Maria De Filippi ricorderà sicuramente Alessia Antonetti, una delle corteggiatrici del tronista. Fin dall'inizio, la presenza della ragazza aveva alimentato diverse speculazioni, dal momento che lei e Ciro avevano ammesso di frequentare la stessa palestra.

Proprio questo dettaglio è tornato al centro dell'attenzione negli ultimi giorni. Una follower dell'esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti segnalato che Ciro e Alessia sarebbero stati visti insieme durante una cena organizzata dalla palestra che entrambi frequentano. Un incontro che, di per sé, non avrebbe nulla di insolito, trattandosi di un evento di gruppo.

Ciro ed Elisa dopo la scelta

A far crescere il chiacchiericcio è stata la risposta della stessa Marzano a una follower: "È inutile che ora facciano vedere che va tutto bene. A lei, però, quella cena in cui c'era anche l'ex di lui non è andata giù. Fatevi due domande e datevi due risposte." Parole che hanno inevitabilmente alimentato i sospetti su una possibile crisi di coppia.

La replica di Elisa Leonardi

Di fronte all'aumento delle indiscrezioni e alle numerose richieste di chiarimento ricevute sui social, Elisa Leonardi ha deciso di intervenire personalmente, smentendo categoricamente ogni voce di tensione con il fidanzato. "Mi dispiace deludervi, ma va tutto benissimo", ha scritto nelle sue Instagram Stories. "È inutile fare finto gossip inventando situazioni che non sono mai esistite. Leggere addirittura 'a lei non è andata giù' quando la diretta interessata sono io fa sorridere, visto che non è mai stato così."

Elisa ha poi sottolineato come il rapporto con Ciro sia fondato sulla fiducia, spiegando di non avere alcun problema nel sapere che il compagno partecipi a una cena organizzata dalla palestra, anche se tra gli invitati era presente una ragazza con cui in passato ha condiviso un percorso televisivo.

"Sono sicura di me stessa, del mio fidanzato e della nostra relazione. Non ho bisogno di fare la 'pazza' o scenate perché partecipa a una cena di gruppo della palestra che frequenta, dove era presente anche una ragazza con cui in passato c'è stato un piccolo trascorso. La fiducia è la base di qualsiasi rapporto sano. Per il resto vi lascio continuare con il gossip... peccato solo che, questa volta, sia completamente inventato."

La replica di Elisa Leonardi sembra quindi aver messo la parola fine alle indiscrezioni. Al momento non ci sono elementi che confermino una crisi tra lei e Ciro Solimeno e, anzi, è stata la stessa ex corteggiatrice a ribadire che la loro relazione procede serenamente. Una semplice cena tra amici e compagni di palestra si è così trasformata nell'ennesimo caso di gossip estivo, prontamente smentito dalla diretta interessata.