Uomini e donne, Brando si dichiara a Beatriz ma evita la scelta, Ernesto se la prende con Ida

Nuovo appuntamento con Uomini e donne nel pomeriggio di Canale 5, anche oggi il dating show di Maria De Filippi ha regalato emozioni e sorprese. Brando continua a rimandare la sua scelta, nonostante si sia dichiarato preso da Beatriz, Ernesto ha messo Ida spalle al muro.

Uomini e donne del 23 febbraio

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si è assistito a un intreccio di emozioni, lacrime e riflessioni tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Le esterne di Ida Platano

Il focus della giornata è stato su Ida Platano, figura centrale attorno alla quale si è dipanato un intenso dramma emotivo. La tronista si è trovata al centro di una discussione che ha coinvolto anche Pierpaolo e Ernesto Russo, il cavaliere per cui ha pianto Barbara De Santi.

Ernesto, un tempo corteggiatore di Ida, ha condiviso apertamente il suo punto di vista sul percorso della tronista. Il cavaliere ha espresso la sua convinzione che il cuore di Ida sia già stato conquistato da Mario, lasciando così poche speranze agli altri corteggiatori.

Nel corso della puntata si sono viste due esterne di Ida, la prima con Pierpaolo, la seconda con Sergio. Il primo cavaliere è rimasto turbato dal mancato bacio con Ida. L'allontanamento della tronista ha in parte avallato l'idea di Ernesto e degli spettatori, ovvero che Ida in questo momento pensi solo allo speaker radiofonico napoletano.

Nella seconda esterna, Ida ha fatto una sorpresa a Sergio facendosi trovare fuori l'ospedale dove è ricoverata la zia del corteggiatore. Sergio ha raccontato, tra le lacrime, che la zia è la persona che gli è stata vicino durante l'adolescenza in mancanza del padre che non lo ha mai voluto conoscere.

Uomini e donne: Maria De Filippi accompagna Orfeo Goldin alla porta: il cavaliere lascia il programma

Gianni contro Aurora

Anche questa puntata è stata caratterizzata da uno scontro tra Aurora e Gianni, l'opinionista rimprovera alla dama di non aver mai cercato nessuna storia d'amore all'interno del dating show. L'ex ballerino è convinto che anche la frequentazione con Franco per Aurora sia solo un'ennesima perdita di tempo.

Gemma contro Gianfranco

Gemma Galgani si è trovata di nuovo di fronte a Gianfranco, con cui ha un conto in sospeso per il modo in cui il cavaliere l'ha trattata. La Galgani ha lamentato che Gianfranco sia ancora sul parterre del programma. Lui ha risposto in maniera sibillina, lasciando intendere che la sua presenza sia stata forzata dalla Redazione, ma è stato smentito da Maria De Filippi.

Le esterne di Brando

Brando ha continuato a rimandare la sua scelta, nonostante sia uscito in esterna con Beatriz. Il tronista, pur dichiarando di sentirsi sé stesso in sua compagnia, ha espresso preoccupazione per la spigolosità del carattere della corteggiatrice. Maria De Filippi ha definito questa caratteristica impegnativa, e ha sottolineato che Brando dovrà tenerne conto nel caso decidesse di scegliere Beatriz.

Oggi abbiamo visto anche l'esterna di Brando e Raffaella, la corteggiatrice ha letto una lettera scritta per il tronista. Il video si è concluso con un romantico bacio sotto la pioggia tra Brando e Raffaella.

Tra le due esterna Maria De Filippi, per smorzare la tensione, ha riproposto il ballo dei protagonisti del dating show sulle note di Sinceramente, la canzone che Annalisa ha cantato a Sanremo 2024.