Uomini e donne: Maria De Filippi accompagna Orfeo Goldin alla porta: il cavaliere lascia il programma

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, anche oggi il dating show di Maria De Filippi ha regalato emozioni e sorprese con la conduttrice che ha invitato Orfeo Goldin ad abbandonare lo studio e lasciare il programma.

Uomini e donne del 22 febbraio

Nella puntata del 22 febbraio 2024 di Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi, il centro studio è stato teatro di momenti intensi e controversi, con particolare attenzione alla figura di Orfeo Goldin, uno dei cavalieri protagonisti della giornata.

Orfeo lascia il programma

Orfeo Goldin è stato al centro dell'attenzione fin dall'inizio della puntata, accolto con estrema freddezza da Maria De Filippi, che gli ha rimproverato la sua tendenza a cambiare partner, o addirittura usare termini sospendere, quando si riferisce alle dame del dating show.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega più seria quando Orfeo ha confessato di aver registrato le telefonate con una delle dame, in particolare con Renata, suscitando le critiche e il disappunto della conduttrice che gli ha ricordato che si tratta di una pratica illegale.

Contro Orfeo Goldin, si sono espresse numerose dame del programma, in particolare Gemma Galgani e la tronista Ida Platano. Anche altri cavalieri hanno espresso il loro disappunto verso Orfeo, definendolo un maleducato.

Quando è scesa in studio Connie, una dama arrivata per conoscere Orfeo e il cavaliere l'ha respinta, le critiche si sono moltiplicate. A questo punto Goldin si è alzato, minacciando di lasciare il programma, stanco degli attacchi subiti.

Le parole di Orfeo non hanno intimidito Maria De Filippi che gli ha replicato prontamente: "Preferisci uscire subito", sentendo questa frase, Orfeo ha lasciato il programma tra gli applausi ironici e polemici del pubblico.

Serena e Adriano

Dopo l'uscita di Orfeo al centro dello studio si sono seduti Serena e Adriano, i due vivono uno strano rapporto, dormono insieme ma non vanno oltre. Serena ha manifestato apertamente il suo malessere e la sua insoddisfazione per questa situazione, convinta che lei non piaccia ad Adriano. Alla fine i due hanno deciso di interrompere la frequentazione.

Aurora e Franco

Nell'altro segmento dedicato al Trono Over, si è assistito al consolidarsi della relazione tra Aurora Tropea e Franco. I due hanno manifestato un crescente interesse reciproco, evidenziando un buon feeling durante la seduta. Tuttavia, il clima è stato offuscato dall'ennesimo scontro tra Aurora e Gianni Sperti, che ha contraddistinto la dinamica dello studio.