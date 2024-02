Uomini e donne: Barbara De Santi piange per Ernesto Russo, Maria De Filippi interviene

Barbara è stata la protagonista di Uomini e Donne del 21 febbraio. La dama non accetta che Ernesto stia frequentando anche altre dame del parterre. La tronista Ida ha accettato di conoscere due nuovi corteggiatori.

Uomini e Donne del 21 febbraio

Nella puntata del 21 Febbraio di Uomini e Donne, il palcoscenico televisivo di Maria De Filippi, si è acceso di emozioni tra discussioni, confronti e scelte importanti per i protagonisti del programma.

Trono Over: Diego, Asmaa e Cristina

La puntata si apre con un confronto tra Diego Tavani e le dame Asmaa Fares e Cristina Tenuta. Quest'ultima rimprovera al cavaliere per non averle risposto a telefono. Diego, spiega che in quel momento era a cena proprio con Asmaa e non aveva visto la telefonata. Dopo si era fatto troppo tardi per richiamare.

Sia Cristina che Asmaa decidono di rompere la frequentazione con il cavaliere. Asmaa, durante la cena, ha visto Diego poco interessato, non le avrebbe fatto nessuna domanda personale.

Barbara De Santi e Ernesto Russo

La tensione nel Trono Over non accenna a diminuire, anche quando entrano in scena Barbara De Santi e Ernesto Russo. La dama, visibilmente provata, condivide il suo disagio riguardo alla relazione con l'ex corteggiatore di Ida Platano.

Barbara, piangendo, dice di aver notato un distacco da parte di Ernesto. Le lacrime della Di Santi, spingono Maria De Filippi a intervenire, chiedendole se questo suo stato d'animo sia dovuto ad Ernesto o a una sua situazione personale.

La conduttrice prova a far ragionare Barbara, spingendola a continuare la frequentazione con Ernesto, nonostante lui stia conoscendo altre dame, e Barbara accetta il suo invito.

Ernesto Russo, contemporaneamente, sta frequentando Jessica è oggi ha conosciuto Jasminca, scesa sul parterre per incontrarlo, il cavaliere ha accettato di frequentarla. Sembra che la dama abbia colpito la fantasia dell'ex corteggiatore di Ida.

Trono Classico: Ida

Spazio al Trono Classico, Ida Platano si trova di fronte a due nuovi corteggiatori, Daniele e Marco, il primo è un personal trainer, il secondo un ristoratore. Ida decide di conoscere entrambi i pretendenti.