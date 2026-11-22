L'ex protagonista di Temptation Island racconta sui social cosa lo ha spinto a interrompere il percorso da tronista. Nel suo messaggio anche parole di gratitudine per Maria De Filippi e i fan.

Dopo aver abbandonato il trono di Uomini e Donne, Giovanni Grazioso rompe il silenzio sui social. L'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato un lungo messaggio per spiegare i motivi della sua decisione e raccontare le emozioni vissute durante l'esperienza nel programma di Maria De Filippi.

Giovanni Grazioso spiega perché ha lasciato il trono di Uomini e Donne

Per Giovanni, sedersi sul trono di Uomini e Donne aveva rappresentato la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambino. Nel suo messaggio ha ricordato con particolare emozione il primo ingresso nello studio del programma, un momento che difficilmente dimenticherà.

"Ricordo ancora l'emozione della mia prima puntata a U&D!! Entrare in quello studio mi sembrava così strano, quasi surreale. Da piccolo guardavo il programma in TV e non avrei mai pensato che un giorno sarei stato io dall'altra parte dello schermo. Io, il tronista".

L'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato di aver vissuto il percorso senza costruire personaggi, mostrandosi sempre per quello che è, con pregi e difetti. Si è descritto come una persona schietta, abituata a dire ciò che pensa, anche a costo di risultare a volte troppo diretto.

Giovanni Grazioso a Uomini e Donne

Nel lungo messaggio, Giovanni ha spiegato che la sua vita è cambiata molto rapidamente dopo l'ingresso nel programma. Un cambiamento importante, che non sempre è riuscito a metabolizzare pienamente. Ed è proprio da questa consapevolezza che sarebbe nata la decisione di lasciare il trono di Uomini e Donne. Nonostante tenesse particolarmente all'esperienza televisiva, a un certo punto ha capito di non sentirsi pronto a proseguire.

"Ci tenevo davvero a questa esperienza, ma a un certo punto ho iniziato a sentire che non mi sentivo pronto. Mi sono reso conto che avevo bisogno di tempo per capire come stavo, rimettere in ordine i miei pensieri e ritrovarmi".

Parole che chiariscono la sua scelta: Giovanni ha sentito la necessità di fermarsi e dedicare del tempo a se stesso, prima di continuare un percorso che per lui aveva rappresentato un'emozione enorme.

Il tributo a Maria De Filippi e alla produzione di Uomini e Donne

Nel suo messaggio, Giovanni Grazioso ha voluto dare ampio spazio anche ai riconoscimenti: il primo pensiero è andato a Maria De Filippi, per avergli offerto l'opportunità di diventare tronista e conoscere tante persone durante il suo percorso.

Non sono mancate le dediche speciali alle persone che lavorano dietro le quinte, dai costumisti alla squadra dell'audio, passando per i fonici e tutta la produzione. Un pensiero particolare è stato rivolto alla sua "piccola Elisa", oltre che a Simone, Alessia e Martina, che lo hanno accompagnato in questa esperienza.

Giovanni Grazioso ringrazia i fan dopo l'addio al trono

La parte finale del messaggio è stata dedicata a tutte quelli che lo hanno sostenuto fin dal primo momento. L'ex tronista ha voluto rivolgere un pensiero a chi gli ha fatto sentire affetto e vicinanza, anche dopo la decisione di abbandonare il programma.

"Grazie per l'amore e il calore che mi avete fatto sentire, per i tantissimi messaggi che continuate a mandarmi ogni giorno e per essermi rimasti accanto anche quando ho scelto di fermarmi... Siete stati la mia più grande forza!".

Giovanni Grazioso ha quindi concluso il suo messaggio con parole di gratitudine e affetto. La sua esperienza a Uomini e Donne si interrompe, ma il tronista ha voluto lasciare ai telespettatori il racconto di un'avventura che, nonostante la conclusione anticipata, conserverà un posto speciale nei suoi ricordi.