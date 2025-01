Until Dawn: i protagonisti continuano a morire nel trailer italiano del film tratto dal videogame PlayStation

Dopo la breve anteprima dei giorni scorsi, è stato diffuso il teaser trailer italiano di Until Dawn.

Pubblicato da Sony nel 2015, Until Dawn è considerato uno dei videogiochi horror più iconici di tutti i tempi. È noto per la sua interattività, che consente ai giocatori di sperimentare trame nettamente diverse e morti diverse dei personaggi.

L'adattamento cinematografico è stato co-scritto da Blair Butler e Gary Dauberman e diretto da David F. Sandberg. Until Dawn vanta un cast di primo piano che comprende Ella Rubin, Odessa A'zion, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli e Maia Mitchell.

Il filmato si apre con un rumore inquietante mentre un'auto percorre una strada desolata. La protagonista rivela al proprietario di un negozio che sta cercando sua sorella e chiede se la donna è scomparsa. L'uomo le dice che "su per la strada, è lì che la gente si mette nei guai". La giovane donna e le sue amiche giungono quindi a una casa misteriosa, dove scoprono volantini di persone scomparse e un pericoloso assassino. Vengono tutte uccise, ma si risvegliano e scoprono che la notte si sta ripetendo.

Until Dawn: finalmente online un primo trailer del film tratto dal popolare videogame

Un teaser trailer di Until Dawn all'inizio di questa settimana aveva rivelato come il film avrebbe adattato la celebre dinamica del gioco. Non potendo creare lo stesso tipo di avventura interattiva, la pellicola ha optato per uccidere i personaggi più volte, consentendo loro di rifarsi dopo la morte. Questo trailer completo mostra come il film horror sfrutterà questo concetto, rendendo ogni morte unica e introducendo un personaggio diverso ogni notte.

La data d'uscita nelle sale italiane del film, che è prodotto anche dai PlayStation Studios, è fissata per il 24 aprile 2025.