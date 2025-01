Until Dawn: finalmente online un primo trailer del film tratto dal popolare videogame

Poco fa è stato condiviso in rete un primissimo trailer di Until Dawn, popolare videogioco horror interattivo uscito nel 2015.

Nel gennaio 2024 era stato annunciato l'adattamento cinematografico del popolare videogioco che è stato poi diretto da David F. Sandberg e co-scritto da Blair Butler e Gary Dauberman.

Until Dawn vanta un cast di primo piano che comprende Peter Stormare, Odessa A'zion, Maia Mitchell, Michael Cimino, Ella Rubin, Belmont Cameli, Ji-young Yoo e Willem van der Vegt. Di seguito le primissime immagini del film che svelano anche un aspetto chiave della storia. La pellicola dovrebbe debuttare nelle sale il 25 aprile 2025.

Il teaser inizia con lo sceneggiatore Dauberman che spiega il processo di adattamento senza replicare esattamente l'esperienza del gioco. Sandberg ha aggiunto che il film ha lo stesso "tono" ma "espande l'universo".

Until Dawn: svelata la data di uscita del film tratto dal videogioco

Tra i commenti del cast e della troupe ci sono frammenti del film, tra cui immagini di persone scomparse e altro. Sandberg (già regista di Shazam!) ha anche parlato di come il film di Until Dawn affronterà l'elemento della scelta, affermando che "nel film c'è questa meccanica in cui le cose ricominciano e si può provare di nuovo".

Sandberg ha aggiunto che "ogni volta che tornano in vita, è come se fossero in un nuovo genere horror". Come il gioco stesso, i personaggi dovranno sopravvivere fino all'alba per riuscire ad uscire. Sebbene il trailer non riveli esattamente in quali sottogeneri appariranno i personaggi, il potenziale cambio di tono getta curiosità sulla trama di Until Dawn. Esiste una pletora di generi horror, dallo slasher alla variante psicologica, che offrono un mondo di possibilità per questo atteso adattamento.