Until Dawn: le prime reazioni lo promuovono come "l'horror più deliziosamente ingegnoso dell'anno"

Le prime reazioni sui social media per Until Dawn sono appena arrivate, e sono in gran parte positive. Ormai è difficile capire quanta importanza dare a commenti come questi, soprattutto perché spesso non corrispondono alle recensioni finali e all'eventuale punteggio su Rotten Tomatoes.

Non c'è stato un grande fermento positivo intorno ad Until Dawn a causa di quelli che sembrano essere alcuni cambiamenti enormi rispetto al gioco su cui si basa. Invece di adattare una storia in stile "Choose Your Own Adventure", la premessa di questo film prevede un viaggio nel tempo ispirato a Ricomincio da capo.

La nuova premessa ha quindi dato vita a un film horror spaventoso e intelligente che, secondo alcuni che l'hanno visto in anteprima, si ricollega al videogioco del 2015 (anche se gioca "in fretta e furia con la storia").

Cosa dicono le prime reazioni su Until Dawn

Until Dawn: Fino all'alba, il cast al completo

Le recensioni complete del film dovrebbero arrivare a breve, quindi solo allora potremo avere una conferma che il franchise sia diretto nella giusta direzione. Da quanto possiamo leggere, anche se gli appassionati di videogiochi non dovessero rimanere entusiasti dal risultato finale, sembra che i fan dell'horror troveranno pane per i loro denti.

Until Dawn, un'immagine dal trailer

"Until Dawn è uno dei film horror più deliziosamente geniali dell'anno, che si trasforma in una lettera d'amore al genere. Spacca tutto il giorno, o meglio, tutta la notte. Brividi e uccisioni a bizzeffe! Un film che piace al pubblico, con spaventi ben realizzati, e che fa entrare un po' di sincerità dalla porta sul retro", afferma la critica di Variety.

"Se siete disposti ad accettare una deviazione dal gioco, con Until Dawn vi divertirete un mondo. La premessa è divertentissima, con un cast simpatico e tonnellate di sorprese, gag e gore. Sembra un film horror degli anni 2000 nella sua accezione migliore. Non volevo che finisse", ha scritto la critica di GamesRadar. "Until Dawn è innegabilmente il film più horror dell'anno. Pieno di creature, bestie, un design di produzione inquietante e un ensemble di attori di gioco, il film capitalizza ingegnosamente la promessa della premessa ed è un'esplosione di meta-horror. Da vedere con il pubblico in sala!", ha scritto il critico di SlashFilm.

