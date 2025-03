Until Dawn: Fino all'alba, il nuovo trailer mozzafiato conferma la data d'uscita del film tratto dal videogame

Sony Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano di Until Dawn: Fino all'alba, adattamento cinematografico dell'omonimo videogame horror.

Pubblicato dalla stessa Sony nel 2015, il videogame è considerato uno dei giochi horror più iconici di tutti i tempi. È noto per la sua interattività, che consente ai giocatori di sperimentare trame nettamente diverse e morti diverse dei personaggi.

L'adattamento cinematografico è stato co-scritto da Blair Butler e Gary Dauberman e diretto da David F. Sandberg. Until Dawn vanta un cast di primo piano che comprende Ella Rubin, Odessa A'zion, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli e Maia Mitchell.

Il concetto di interattività: il film di Until Dawn

Until Dawn: Fino all'alba, il cast al completo

Non potendo creare lo stesso tipo di avventura interattiva, la pellicola ha optato per uccidere i personaggi più volte, consentendo loro di rifarsi dopo la morte. Il trailer mostra come il film horror sfrutterà questo concetto, rendendo ogni morte unica e introducendo un personaggio diverso ogni notte.

Until Dawn: Fino all'alba, il poster italiano ufficiale

Ecco di seguito la sinossi ufficiale della pellicola: Un anno dopo la misteriosa sparizione di sua sorella Melanie, Clover e i suoi amici si recano nella remota valle in cui è scomparsa, in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, i ragazzi sono inseguiti da un assassino mascherato e orribilmente uccisi uno dopo l'altro... per poi svegliarsi e ritrovarsi all'inizio della stessa notte. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l'incubo ripetutamente ma ogni volta la minaccia dell'assassino è diversa, ciascuna più terrificante della precedente. La speranza diminuisce quando il gruppo si rende conto di poter morire per un numero limitato di volte e che l'unico modo per fuggire è sopravvivere fino all'alba.

La data d'uscita nelle sale italiane di Until Dawn: Fino all'alba, che è stato prodotto anche dai PlayStation Studios, è fissata per il 24 aprile 2025.