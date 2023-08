Unstoppable - Fuori controllo su Rete 4: trama, cast e storia vera che ha ispirato il film di Tony Scott

Stasera Rete 4 in prima serata manda in onda Unstoppable - Fuori controllo trama: cast e storia vera che ha ispirato l'ultimo film diretto da Tony Scott.

Unstoppable - Fuori controllo è il film che Rete 4 manda in onda stasera, 31 agosto, in prima serata, alle 21:25 circa. L'ultimo lungometraggio diretto da Tony Scott è del 2010 ed ha come protagonisti Denzel Washington e Chris Pine. Unstoppable - Fuori controllo è ispirato ad una storia vera: l'incidente ferroviario avvenuto in Ohio il 15 maggio del 2001. La sceneggiatura è di Mark Bomback, Harry Gregson-Williams ha scritto le musiche originali. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Denzel Washington in un'immagine di Unstoppable

Unstoppable - Fuori controllo: Trama

Primo giorno di lavoro per una recluta capotreno, un ragazzo dal cognome noto nel settore. Il novellino capita nel treno merci del veterano dei veterani, 28 anni di servizio e poca voglia di avere a che fare con ragazzini inesperti. A causa di un incidente, sul loro binario c'è un convoglio enorme carico di materiale pericoloso che corre senza conducente e sempre più velocemente verso un centro abitato. Evitarlo non sarà semplice ma ancora più difficile sarà fermarlo. Tra l'incompetenza di una dirigenza che non ha fiducia nei propri uomini e l'esigenza di rischiare la vita per salvare quella dei propri cari, i due tenteranno l'impresa impossibile.

Chris Pine in un'immagine di Unstoppable

Storia vera

L'incidente del CSX 8888, noto anche come incidente dei Crazy Eights, è stato un evento ferroviario che ha coinvolto un treno merci CSX Transportation nello stato americano dell'Ohio il 15 maggio 2001. La locomotiva n. 8888, un EMD SD40-2, stava trainando un treno. Il convoglio era composto da 47 carri merci; 25 di essi erano vuoti, ma 22 erano completamente carichi, inclusi due carri cisterna contenenti migliaia di galloni di fenolo fuso, un ingrediente tossico usato in vernici, collanti e coloranti. Causa gravi ustioni chimiche in caso di contatto diretto con la pelle o gli occhi ed è estremamente dannoso se ingerito.

Denzel Washington in una sequenza di Unstoppable

L'incidente è stato innescato da un errore umano durante le operazioni di manutenzione. La locomotiva era stata accoppiata con un treno merci presso lo scalo di Stanley Yard a Toledo, Ohio. Durante il processo di accoppiamento, l'operatore aveva erroneamente lasciato attiva la leva del freno d'emergenza sulla locomotiva. Questo ha impedito l'invio del segnale di spegnimento al motore della locomotiva.

La locomotiva ha raggiunto velocità pericolose e ha attraversato varie intersezioni e zone abitate. Le autorità hanno lavorato per mettere in sicurezza le intersezioni e per garantire che il treno non causasse danni significativi.

Chris Pine in una scena di Unstoppable

Jesse Knowlton, un ingegnere con 31 anni di servizio; e Terry L. Forson, un capotreno con un anno di esperienza inseguirono il treno fuori controllo. Una locomotiva EMD GP40-2, la CSX #6008, fu posizionata più avanti lungo la linea per agganciarsi alla parte anteriore del treno fuori controllo per rallentarlo ulteriormente, se necessario.

Knowlton e Forson si accoppiarono con successo all'ultimo carro e rallentarono il treno azionando i freni dinamici sulla locomotiva di inseguimento. Una volta che il treno fuori controllo si era rallentato a 11 miglia all'ora (18 km/h), il direttore ferroviario di CSX, Jon Hosfeld, corse lungo il treno, salì a bordo e spense il motore. Il treno fu fermato presso l'incrocio con la Ohio State Route 31, appena a sudest di Kenton, Ohio.

CSX non rese mai pubblico il nome dell'ingegnere veterano con 35 anni di esperienza il cui errore causò l'incidente, né quali azioni disciplinari furono intraprese.

Un'immagine di Chris Pine dal film Unstoppable

Curiosità

Unstoppable - Fuori controllo è stato distribuito in Italia dalla 20th Century Fox il 12 novembre 2010.

Chris Pine ha fatto da solo i suoi stunt mentre Denzel Washington ha potuto avvalersi dell'aiuto di sette controfigure.

Tony Scott ha cercato di usare il più possibile giornalisti veri che avessero esperienza da inviati tv per interpretare i reporter televisivi.

Per rendere il treno ancora più minaccioso sono stati inseriti anche versi animali nel suo rumore.

Rosario Dawson in un'immagine di Unstoppable

Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Unstoppable - Fuori controllo

Unstoppable - Fuori controllo è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 87% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 69 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.8 su 10

Denzel Washington con Chris Pine nel film Unstoppable

Interpreti e personaggi