Unstoppable - Fuori controllo: la storia vera che ha ispirato il film

Unstoppable - Fuori controllo trae ispirazione da una storia vera, si tratta dell'incidente ferroviario del CSX 8888 avvenuto in Ohio il 15 maggio del 2001, quando un treno merci trasportante rifiuti tossici avanzò fuori controllo, senza nessuno a bordo.

Chris Pine nel film Unstoppable

L'ingegnere capo, veterano di guerra, scese dal treno per allineare correttamente un interruttore credendo, erroneamente, di aver impostato correttamente il sistema di frenatura del treno, esattamente come accade nel film. In seguito, dopo oltre cento chilometri, un ferroviere riuscì a saltare sul treno in corsa e tirare il freno.

I tentativi di far deragliare il treno non andarono a buon fine, così la polizia tentò perfino di sparare all'interruttore di interruzione del carburante di emergenza, senza però ottenere nessun risultato. Infine il capotreno della CSX, Jon Hosfeld, corse a fianco del treno, salì a bordo e spense il motore. Il treno si fermò appena a sud-est di Kenton.

Denzel Washington con Chris Pine nel film Unstoppable

Unstoppable - Fuori controllo, per il San Francisco Chronicle, è una pellicola decisamente migliore della precedente diretta da Tony Scott, essendo molto più avvincente e lineare; lo USA Today invece ha molto apprezzato l'interpretazione di Denzel Washington.