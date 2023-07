Un'ottima annata stasera su Rete 4: cast, curiosità e trama del film con Russell Crowe

Stasera Rete 4 in prima serata manda in onda Un'ottima annata: trama, cast e curiosità del film con Russell Crowe

Un'ottima annata è il film che Rete 4 manda in onda stasera, 6 luglio, in prima serata, alle 21:25 circa. Il film con Russell Crowe è diretto da Ridley Scott. Marc Klein ha scritto la sceneggiatura, la colonna sonora è stata composta da Marc Streitenfeld. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Russell Crowe e Marion Cotillard in una sequenza del film A Good Year

Un'ottima annata: Trama

Max Skinner, un banchiere di successo a Londra, eredita un terreno adibito a vigneto in Provenza, Francia, dopo la morte dello zio. 'uomo s'imbatte in una donna che afferma che la terra in realtà appartiene a lei. Inizialmente intenzionato a vendere il vigneto, Max decide di restare quando si innamora della terra, del vino e di una donna affascinante.

Una bella immagine di Russell Crowe in una scena del film A Good Year

Un'ottima annata: Curiosità

Un'ottima annata - A Good Year r è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 15 Dicembre 2006 grazie a Medusa.

Il film è basato sul romanzo A Good Year di Peter Mayle, pubblicato nel 2004. Peter Mayle è noto per i suoi scritti sulla vita in Provenza.

La tenuta in cui si è girato il film, Chateau la Canorgue, è diventata un nota meta turistica della zona grazie al film.

Durante la produzione del film, Russell Crowe si è interessato molto al mondo del vino e ha sviluppato una vera passione per la vinificazione. Successivamente, ha acquistato un vigneto nella sua terra natia, in Australia.

Con Un'ottima annata, Ridley Scott e Russell Crowe tornano a lavorare insieme dopo dopo il successo de Il gladiatore.

Il brano principale della colonna sonora del film è Moi... Lolita di Alizée.

Russell Crowe e Abbie Cornish in una scena del film A Good Year

Un'ottima annata: Recensione e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Un'ottima annata.

Albert Finney e Freddie Highmore in una scena del film A Good Year

Un'ottima annata: Interpreti e personaggi