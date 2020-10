Unfit. La psicologia di Donald Trump: stasera su La7 il documentario sull'attuale presidente degli USA

Stasera su La7, intorno alle 22:00, va in onda #Unfit. La psicologia di Donald Trump, il documentario, trasmesso all'interno di Atlantide, diretto nel 2020 da Dan Partland, con unico protagonista l'attuale presidente degli Stati Uniti.

Grazie all'aiuto di professionisti riconosciuti a livello internazionale, psicologi, avvocati analisti, giornalisti ed ex collaboratori del Presidente degli Stati Uniti, il regista offre un'analisi illuminante del comportamento e della psiche di Donald J. Trump, rivelando il ritratto di un narcisista maligno, sociopatico, sadico, xenofobo e misogino.

Si confronteranno sul tema giornalisti, avvocati ed anche ex collaboratori di Trump. La domanda è una soltanto: Donald Trump è adatto a rivestire il ruolo che occupa ormai da un intero mandato elettorale? Dopo averlo osservato per il periodo in carica ed esaminato tutti i procedimenti che ha attuato durante la presidenza, il documentario delinea un ritratto scioccante: quello di un uomo che sembra rappresentare una vera e propria minaccia per il mondo intero.