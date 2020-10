UNFIT. La Psicologia di Donald Trump, la recensione: un narcisista sociopatico alla Casa Bianca

La recensione di #UNFIT. La Psicologia di Donald Trump, documentario antitrumpiano che scava nella psiche e nei comportamenti del Presidente USA per metterne in luce l'inadeguatezza a dirigere una nazione.

Donald Trump è inadatto a fare il Presidente degli Stati Uniti. Se ancora ci fosse qualche dubbio a riguardo, ci pensa il regista Dan Partland a spiegarcene le ragioni con dovizia di dettagli, come evidenziato nella recensione di #UNFIT. La Psicologia di Donald Trump. La visione del film forse non farà cambiare idea ai supporter di Trump che se ne vanno in giro sfoggiando con orgoglio i cappellini MAGA, ma il regista decide di procedere secondo criteri scientifici nell'analisi della controversa psiche dell'attuale Presidente USA con l'aiuto di psicologi, storici, analisti ed ex collaboratori.

Siamo alla soglia delle elezioni americane dopo il primo mandato di Donald Trump. Siamo anche nel bel bel mezzo di una pandemia che in #UNFIT. La Psicologia di Donald Trump trova spazio solo nel finale perché i problemi, con Trump nascono ben prima. "Donald Trump è un sociopatico, sadico, truffatore, razzista, misogino e sessista" afferma uno degli esperti intervistati nel documentario analizzando la psiche del miliardario e imprenditore rampante che ha battuto la candidata democratica Hilary Clinton, finendo per essere eletto 45° Presidente degli Stati Uniti d'America. Grazie a un brillante collage di apparizioni televisive e interventi pubblici di Donald Trump, salta agli fin da subito l'inadeguatezza di questa scheggia impazzita che non ha rispetto per gli interlocutori, è in grado di dire tutto e il contrario di tutto nel giro di pochissimo e soffre di manie di persecuzione. Eppure Trump ha il dito sul pulsante rosso della celebre "valigetta" che contiene le istruzioni per scatenare un nuovo conflitto nucleare. Basterà un film per aprire gli occhi ai suoi sostenitori?

La malattia di Trump: analisi di una mente turbata

UNFIT. La Psicologia di Donald Trump procede per ordine. Nella prima parte il documentario dà voce a eminenti psicologi e psichiatri che, analizzando i comportamenti dell'imprenditore formulano una diagnosi precisa della malattia da cui è afflitto: il narcisismo maligno. Come illustra il film, Trump ha manifestato in più occasioni tutti i sintomi di questa sindrome psicologica: narcisismo, paranoia, disturbi antisociali di personalità e sadismo. La pulsione narcisistica del Presidente USA è tale da riflettersi perfino su innocui passatemi come il golf, la sua passione, che lo spinge a mentire spudoratamente facendosi inserire in testa alle classifiche di tutti i tornei a cui partecipa, barando vistosamente e addirittura usando una macchina elettrica truccata per spostarsi più velocemente dei rivali sul campo da golf e "apparecchiare" la situazione come meglio gli torna. Chi mai affiderebbe a una persona affetta da tali turbe mentali un ruolo di responsabilità?

Nella seconda parte del film la psicologia cede il passo alla storia e il discorso si fa più serio con parallelismo tra il comportamento di Trump e quello di dittatori del passato come Hitler e Mussolini. "Gli ebrei di Trump sono gli immigrati" afferma uno degli studiosi interpellati mentre sullo sfondo scorrono le immagini del Presidente americano che, nel corso di un comizio urla paonazzo "Io sono la persona meno razzista che esista", affermazione prontamente smentita da George Conway, avvocato americano di origine filippina che ha rischiato di far parte dell'amministrazione Trump, ma ha deciso di tirarsi indietro all'ultimo minuto diventando una prominente voce antitrumpiana. Da bravo demagogo, Trump parla alla pancia dell'elettorato, a quegli americani che non si sentono rappresentanti dalle élite democratiche colte e progressiste, che non si sentono ascoltati, che lottano per sbarcare il lunario e proiettano al responsabilità dei loro fallimenti sul diverso, lo straniero, l'immigrato. Le stesse categorie contro cui Trump punta il dito quando ha bisogno di riscuotere nuovi consensi.

La democrazia in pericolo

UNFIT. La Psicologia di Donald Trump procede rapido grazie a un serrato montaggio di contributi di vario genere. Alle interviste si alternano i momenti chiave delle apparizioni pubbliche di Trump in cui vengono messe in luce le bugie, le esagerazioni, le minacce nei confronti degli oppositori, le manie di persecuzione e la paranoia. La sfrontatezza del Presidente si accompagna alla spudoratezza con cui si offre all'elettorato e la sua tendenza a mettersi in ridicolo strappa perfino qualche risata. Man mano che il film avanza, però, il sentimento che prevale nello spettatore è il disagio che progressivamente si tramuta in timore. Provoca un brivido sulla schiena la dichiarazione dell'ex ufficiale di marina Malcolm Nance il quale afferma che Trump "non crede nella democrazia" mentre gli storici mettono in guardia dal culto dell'uomo forte, alla base di tutti i totalitarismi e riflesso nella stessa propensione del presidente americano per i vari Bolsonaro, Orban. Erdogan e gli altri pseudo-dittatori che costellano il panorama politico attuale.

La pericolosità di Donald Trump è proporzionale ai poteri che gli sono stati affidati e l'intento di #UNFIT. La Psicologia di Donald Trump è proprio quello di dimostrare questo assunto con argomentazioni logiche e razionali. Ovviamente, per la sua natura, il film non dà spazio, se non assai limitatamente, alla controparte mettendo in ridicolo chi prova a difendere il Presidente o a giustificarne in qualche modo i comportamenti discutibili. Questo è probabilmente il limite principale del documentario, che parla sostanzialmente a chi già ha sviluppato un pensiero critico su Trump. D'altronde l'averne sottovalutato l'appeal sugli elettori è stato l'errore principale dei suoi oppositori. Come sottolinea amaramente lo stesso George Conway, Trump è "come uno scherzo sfuggito di mano".