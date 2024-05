Un'estate in Provenza stasera su Rai 2: trama e cast del film con Jean Reno e Anna Galiena

Un'estate in Provenza è il film che stasera va in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20. Il lungometraggio diretto dalla scenografa francese Roselyne Bosch è stato scritto da Willy Margery e distribuito in Italia da Nomad Film. Nel cast della pellicola del 2014 troviamo Jean Reno e Anna Galiena.

Trama, cast e location del film

In estate, Léa, Adrien e il fratellino Théo, nato sordo, viaggiano in Provenza per passare le vacanze nella fattoria del nonno Paul, mai incontrato prima a causa di una rottura familiare avvenuta quando lei era giovanissima. L'atmosfera è fredda e imbarazzante all'arrivo, ma piano piano si riscalda grazie anche all'aiuto di Goa, il cane della fattoria.

Adrien, senza saperlo, crea un profilo Facebook per il nonno, avvicinandolo agli amici del passato. I tre fratelli si adattano alla vita rurale e stringono legami con gli abitanti del villaggio. Lea si innamora di Tiago, un ambulante dalle misteriose attività; Adrien flirta con le turiste; Théo si lega al nonno nonostante egli non conosca la lingua dei segni francese.

La situazione si complica quando il nonno, che scopriamo essere alcolizzato, ha un incidente e Lea fugge con Tiago, che in realtà è coinvolto nel traffico di droga. Paul interviene, riporta Lea a casa e caccia Tiago.

Le vacanze finiscono, ma lasciano un segno: Nell'abbraccio finale alla stazione, Paul riconosce l'estate come la più bella della sua vita, mentre Théo facilita la riconciliazione tra madre e nonno che riprendono a parlarsi.

Jean Reno e Chloé Jouannet in una scena del film

Il film, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Un'estate in Provenza, è stato distribuito nelle sale cinematografiche francesi il 2 aprile 2014 e in quelle italiane il 13 aprile 2014. Oltre a Jean Reno, che interpreta Paul, nel cast troviamo: l'italiana Anna Galiena, nel ruolo di Irène, moglie di Paul e nonna dei ragazzi; Chloé Jouannet, Hugo Dessioux e Luka Pelissier sono i nipoti Léa, Adrien e Théo. Tom Leeb, nel ruolo di Tiago, il ragazzo per cui Léa si prende una cotta tanto da scappare con lui.

Nella pellicola, nei panni di Élie, uno degli amici hippies del nonno, appare Hugh Aufray, un cantante che in Francia è noto per le cover di Bob Dylan e nel 1964 ha rappresentato il Lussemburgo all'Eurovision Song Contest. Lukas Pelissier che interpreta Theo è sordo anche nella vita reale.

Una scena di Un'estate in Provenza

Un'estate in Provenzaa è stato girato in gran parte a Saint-Rémy-de-Provence, un comune di circa diecimila abitanti situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. In questa cittadina dal maggio 1889 a maggio 1890 fu ricoverato nel manicomio locale Vincent Van Gogh. A Saint-Rémy-de-Provence nel dicembre del 1953 è nato Nostradamus, uno tra i più famosi scrittori di profezie della storia.