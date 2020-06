Underworld: Evolution, stasera su Rai4 il secondo film della saga con Kate Beckinsale

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Underworld: Evolution, secondo capitolo, diretto nel 2006 da Len Wiseman, del franchise horror-fantascientifico che vede ancora protagonisti Kate Beckinsale e Scott Speedman.

Continua la saga della guerra tra Vampiri e Licantropi. Si scoprono le origini dell'odio tra le due razze grazie alle ricerche della vampira Selene (Kate Beckinsale) e e dell'ibrido Michael (Scott Speedman), che tentano di venire a capo della loro discendenza. Naturalmente questo finirà per portarli ad una nuova resa dei conti...

Sequel di quell'Underworld che nel 2003 aveva dato il via al fortunato franchise, anche Underworld: Evolution ha finito per attirare le critiche degli addetti ai lavori ma il favore del pubblico. Cosa che piace ai produttori, che mettono subito in cantiere un prequel, Underworld: La ribellione dei Lycans, arrivato in sala nel 2009.