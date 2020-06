Underworld: Evolution, la scena di sesso con Kate Beckinsale che fu tagliata dal film

Nella prima versione di Underworld: Evolution la scena di sesso tra Michael e Selene era più lunga e includeva sequenze in cui Kate Beckinsale era completamente nuda. Secondo quanto riferito da alcune fonti anonime questa parte della scena fu tagliata su richiesta della stessa Beckinsale che chiese al regista di non includere nel film le sequenze "troppo spinte" che erano state girate durante le riprese.

Kate Beckinsale in una foto tratta dal film Underworld: Evolution

La scena in questione includeva anche una parte in cui subito dopo un orgasmo di Selena, lei e Michael cambiano posizione e continuano a fare l'amore. Questa parte fu tagliata, tuttavia nella versione ufficiale del film si possono vedere alcuni fotogrammi che mostrano più nudità del previsto, queste riprese facevano parte della scena originale e sono state accidentalmente lasciate nel film durante la fase di montaggio.

Il regista, Len Wiseman, ha dichiarato durante un'intervista che alcune scene che sono state cancellate dal film un giorno potrebbero essere riutilizzate per una versione estesa di Underworld: Evolution. Nonostante queste dichiarazioni, ad oggi, non esiste ancora una versione del film in cui compaiano le scene di sesso tagliate in fase di montaggio.

Il regista ha aggiunto che il film venne proiettato nelle sale e che soltanto dopo pochi mesi ne fu vietata la visione ai minori di diciassette anni, principalmente a causa della violenza presente nella pellicola. Wiseman ha aggiunto che uno dei motivi per cui la versione originale della scena di sesso tra Michael e Selene è stata tagliata è perché quella scena, da sola, avrebbe fatto si che il film fosse immediatamente vietato ai minori di diciassette anni.