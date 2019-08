Kristen Stewart nelle prime foto di Underwater: "E' stato come morire"

Underwater: un primo piano di Kristen Stewart in scena del film

Kristen Stewart ha parlato del suo ruolo nel thriller Underwater, di cui sono uscite le prime foto ufficiali tramite il magazine Entertainment Weekly.

Il film, diretto da Will Eubank, uscirà nelle sale americane il 10 gennaio 2020 distribuito dalla Disney tramite la sottoetichetta 20th Century Fox. La trama ruota intorno a un gruppo di ricercatori alle prese con un terremoto che distrugge il loro laboratorio subacqueo. Nel cast di Underwater oltre a Kristen Stewart, ci sono anche Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr. e T.J. Miller, in uno degli ultimi ruoli interpretati prima delle controversie legate ad alcuni suoi comportamenti privati (presunte molestie/violenze sessuali e un arresto per falso allarme bomba su un treno).

Underwater: Vincent Cassel, Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick, Mamoudou Athie in una scena del film

Nelle foto vediamo la squadra al completo e Kristen Stewart da sola, in pose che mostrano determinazione e ansia. L'attrice descrive Underwater come un survival movie e "una meditazione davvero cupa e spaventosa sull'essere isolati". La lavorazione non è stata facile, dice Kristen Stewart: "Non ho mai fatto un film di queste dimensioni prima. Non è stato facile - è stata una lavorazione lunga, al freddo, gocciolante, abbastanza difficile. I costumi erano piuttosto pesanti, ed era difficile muoversi. Non mi piacciono gli spazi ristretti, e non sono brava a nuotare. Credo che nessuno di noi - a parte Vincent Cassel che è una bestia selvaggia - fosse consapevole di ciò che ci aspettava. Da lì deriva anche la componente più ironica e leggera del film, si tende a ridere nelle situazioni più tragiche, come a un funerale. In effetti girare il film è stato un po' come se stessimo tutti morendo."

Le riprese si sono svolte a New Orleans tra marzo e maggio 2017, e l'uscita è stata fissata lo scorso maggio, dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney. Si tratta del terzo lungometraggio del regista, dopo Love e The Signal, entrambi inediti nelle sale italiane.