Uncharted: Travis Knight rinuncia alla regia del film

Uncharted potrebbe aver perso il proprio regista: Travis Knight avrebbe infatti dovuto rinunciare al progetto a causa delle tempistiche legate alla realizzazione del progetto.

Il filmmaker, capo della Laika Animation sembra aver detto addio all'adattamento del videogame a causa degli impegni di Tom Holland che richiedono un posticipo dell'inizio delle riprese.

Sony avrebbe quindi intenzione di cercare un nuovo regista per Uncharted, la cui data prevista per la distribuzione nelle sale verrà modificata, e, nel frattempo, la star di Spider-Man e Mark Wahlberg sono ancora coinvolti n el progetto.

Il lungometraggio si basa sul videogame realizzato da Naughty Dog per PlayStation e la sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins in collaborazione con Art Marcum e Matt Holloway, già nel team di Iron Man. Holland sembra che in estate sarà impegnato nelle riprese di Spider-Man 3, rendendo quindi complicato trovare il periodo giusto per girare la prima avventura cinematografica di Nathan Drake.

Il protagonista sarà il giovane destinato a diventare un cacciatore di tesori, di cui si racconteranno le "origini".

Sul grande schermo si seguiranno le prime avventure del discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, un cacciatore di tesori chiamato Nate Drake, convinto di sapere dove si trova El Dorado. La sua ricerca lo vede però scontrarsi con un rivale e la situazione viene complicata quando dei discendenti, geneticamente modificati, dei nazisti e dei conquistatori spagnoli, attaccano chi spera di scoprire i veri segreti del tesoro.

I videogame sono stati creati da Naughty Dog e hanno venduto fino a questo momento oltre 41 milioni di copie.

