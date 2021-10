Uncharted: il trailer dell’atteso film con Tom Holland

Ecco il primo trailer di Uncharted, l'atteso adattamento dell'omonimo videogioco, con protagonista Tom Holland. È uno dei piatti forti dell'offerta cinematografica della Sony per i prossimi mesi, con data d'uscita attualmente prevista per il 18 febbraio 2022 nelle sale americane. Un traguardo lungamente atteso, poiché il progetto è in lavorazione da così tanto tempo (dall'inizio del 2008, pochi mesi dopo l'uscita del primo gioco) che l'attore inizialmente scelto per interpretare Nathan Drake, ossia Mark Wahlberg, si è dovuto ritirare perché troppo vecchio e poi ha accettato la parte di Victor Sullivan, il mentore del protagonista.

Tra le tante scene d'azione del trailer, Nathan Drake (Tom Holland) si risveglia in aria, attaccato al carico di un aereo, e prova con una serie di balzi a riguadagnare la carlinga. In un altro momento del teaser vediamo Nathan Drake coinvolto in una rissa con un uomo scozzese, un assaggio dello humor contenuto nel film.

Uncharted è stato girato principalmente in Germania, con una lunga interruzione tra marzo e luglio 2020 per via dell'emergenza sanitaria, e poi anche in Spagna. Nel cast, oltre a Tom Holland e Mark Wahlberg, c'è anche Antonio Banderas, il quale si è dovuto temporaneamente assentare dal set dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Nolan North, che presta la voce a Nathan Drake nei giochi e lo interpreta anche tramite motion capture, ha espresso la propria approvazione per il progetto cinematografico, che sarà un prequel degli eventi raccontati nella versione videoludica.