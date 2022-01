Uncharted, Tom Holland: "Nato da una mia idea per una storia delle origini di James Bond"

All'epoca di Spider-Man: Far from Home, Tom Holland aveva presentato l'idea per una storia delle origini di James Bond che si è poi trasformata in Uncharted.

Tom Holland ha rivelato che l'idea alla base di Uncharted è nata da una sua proposta, respinta, per una storia delle origini di James Bond. Proposta confluita nell'adattamento dei popolare videogame con Mark wahlberg e Antonio Banderas.

"Ho avuto un incontro, dopo o durante Spider-Man: Far from Home, con Sony per presentare questa idea di una storia su un giovane James Bond che mi era venuta in mente", ha dichiarato Tom Holland a Total Film. "Era la storia delle origini di James Bond. Non aveva davvero senso. Non funzionava. Era il sogno di un ragazzino e non credo che gli eredi di Bond fossero particolarmente interessati".

Una storia delle origini di James Bond deve ancora essere realizzata. finora della giovinezza dell'Agente Segreto al Servizio di sua Maestà si sa poco o niente, ma l'idea di Tom Holland non è stata cestinata del tutto visto che ha alimentato la scintilla di Uncharted:

"L'idea di un film su James Bond da giovaane ha fatto nascere questa idea, a sua volta, che si potesse raccontare la storia di Nathan Drake come una storia delle origini piuttosto che come aggiunta ai videogiochi. E questo ha aperto la discussione".

Nathan Drake è il protagonista immaginario dell'universo Uncharted, lanciato da una serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog. Il suo aspetto e la sua personalità di bonario cacciatore di tesori sono stati ispirati da una combinazione di Johnny Knoxville, Harrison Ford e gli eroi delle riviste pulp. Adesso a interpretarlo in un'incarnazione cinematografica sarà Tom Holland.

Uncharted, diretto da Ruben Fleischer, uno dei 20 film più attesi del 2022, arriverà nei cinema il 17 febbraio 2022.