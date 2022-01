I 20 film più attesi del 2022

Avatar 2: uno dei primi concept art ufficiali del film di James Cameron

L'anno cinematografico che verrà porterà un vera e propria invasione di cinecomic e tanta voglia di evasione. L'emergenza sanitaria non ha solo cambiato le abitudini del pubblico, costretto a passare mesi di sospensione bloccato davanti alla tv, ma ha anche costretto le major a rinviare le uscite di maggior peso. Di conseguenza arriviamo al 2022 con un accumulo di potenziali blockbuster in uscita, tra titoli la cui uscita era già previsti da tempo e altri che si sono accavallati ai precedenti per via dei ritardi. Di conseguenza, questa classifica vede sacrificati autori indipendenti e produzioni non anglosassoni, fagocitate dall'hype per i vari The Batman, Morbius, Avatar 2 e Jurassic World: il Dominio, che il pubblico sogna di vedere, letteralmente, da anni.

Nightmare Alley: un'immagine di Bradley Cooper

Il 2022 si apre sotto la stessa di Matrix e di Keanu Reeves. Ci auguriamo che sia di buon auspicio l'uscita strategica di Matrix Resurrections, escluso dalla classifica dei film più attesi (anche se per noi ricoprirebbe una posizione molto, molto in alto) perché già nelle sale dal 1 gennaio. La sola Lana Wachowski firma questa nuova incursione in un mondo della Matrice assai diverso dal passato che vede il ritorno di personaggi vecchi e l'arrivo di volti nuovi. Tra i ritorni accolti con hype si segnalano inoltre il nuovo Scream, quinto capitolo della saga horror che torna in sala a sei anni di distanza dalla morte del suo creatore Wes Craven, e Tom Gun: Maverick, dove Tom Cruis torna a misurarsi nel ruolo da spericolato scavezzacollo e rubacuori, ruolo che gli calza a pennello oggi come ieri.

Matrix Resurrections: Keanu Reeves in una scena

Tra gli autori del nostri cuore in uscita con nuovi titoli si segnalano Paul Thomas Anderson e il coming of age Licorice Pizza, Martin Scorsese che torna al thriller poliziesco Killers of the Flower Moon, un'indagine tra i nativi americani che racconta una storia vera una storia vera, Damine Chazelle che racconta Tinseltown in Babylon e Robert Eggers, atteso al varco con l'ultraviolento The Northman. E il fatto che titoli come l'emozionante Belfast di Kenneth Branagh, gli horror The Black Phone e Halloween Ends e il misterioso America Latina dei fratelli d'Innocenzo non siano entrati per un soffio nella nostra top 20 dovrebbe farci intuire quanto l'offerta del 2022 sarà assai più ricca e varia del previsto. Tutta da scoprire al cinema. Di seguito ecco dunque la classifica dei film più attesi del 2022.

20 - Animali fantastici - I segreti di Silente

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald,

Dove eravamo rimasti? Dopo il licenziamento di Johnny Depp e la pioggia di polemiche che si sono abbattute su J.K. Rowling per le sue esternazioni transfobiche che ne sarà delle avventure del povero Newt Scamander? I capitoli previsti sono ancora cinque, ma già al secondo film, che ha fatto storcere il naso alla critica e a parte dei fan, gli incassi avevano subito una flessione. Resta da capire se la shitstorm che ha colpito la Rowling proseguirà con il boicottaggio di Animali fantastici - I segreti di Silente al momento dell'uscita, prevista in Italia per il 13 aprile, e se a questo si unirò un secondo boicottaggio da parte delle fan di Johnny Depp imbufalite dal suo allontanamento. Dobbiamo però confessare che un po' di curiosità di Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald ce l'abbiamo anche noi.

19 - Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Lupita Nyong'O e Letitia Wright in una foto del film

Altro franchise la cui sorte è in sospeso, stavolta per via della morte del suo protagonista, l'eccezionale Chadwick Boseman, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fan del Marvel Universe. La compagnia ha specificato di non voler affidare il ruolo di T'Challa a un altro attore, ma per il momento la soluzione che permetterà di proseguire il franchise di Black Panther senza di lui non è stata esplicitata. La conseguenza più naturale, visto il plot del primo film, sarebbe quella di vedere la geniale sorella di T'Challa, Shuri, assumerne ruolo e poteri. Per altro, al momento la produzione di Black Panther: Wakanda Forever è in stallo proprio per via di un infortunio occorso all'interprete di Shuri, Letitia Wright. Con la conferma del ritorno del resto del cast, restiamo in attesa di scoprire cosa accadrà a Wakanda nel prossimo futuro.

18 - John Wick: Chapter 4

John Wick 3: Parabellum, Keanu Reeves durante una sequenza del film

Ormai il franchise di John Wick è una garanzia. Mentre la saga si espande con l'arrivo di uno spinoff cinematografico al femminile, Ballerina, e di una serie dedicata al Continental, l'hotel degli assassini, Keanu Reeves torna a imbracciare le armi per difendersi dagli assassini che gli danno la caccia. Lo avevamo lasciato piuttosto malconcio nel finale di John Wick: Chapter 3, soccorso dal redivivo Bowery King e lo ritroveremo coinvolto in nuove fughe e combattimenti sempre più spettacolari. Con l'arrivo di Donnie Yen e Hiroyuki Sanada nel cast, la narrazione si sposterà verso est visto che, tra l'altro, parte delle riprese si è tenuta in Giappone. L'uscita di John Wick: Chapter 4 è prevista per maggio 2022.

17 - Nope

Scappa - Get Out e Us hanno lanciato Jordan Peele nell'olimpo degli autori horror più apprezzati e innovativi. La sua capacità di usare il genere horror come filtro per riflettere sui diritti civili e sulla società interraziale (e razzista) americana proseguirà in una trilogia. È in arrivo Nope, nuovo lungometraggio di Peele che vede il ritorno della star di Get Our Daniel Kaluuya. Con lui Keeke Palmer e Steven Yeun in una pellicola avvolta nel mistero che dovrebbe tornare a riflettere sui temi chiave dell'integrazione e dell'accettazione del diverso in chiave orrorifica non senza una buona dose di humor (cifra stilistica di Peele).

16 - Babylon

Damien Chazelle ci ha viziato abituandoci all'incanto dell'arte, della musica e della danza coi suoi precedenti lavori. Temi che potrebbero riemergere in Babylon, imponente immersione nella Hollywood degli anni '20 per raccontare il periodo di passaggio dal muto al sonoro nell'industria. Il lungometraggio seguirà gli alti e bassi della vita e della carriera di un gruppo di personaggi interpretati dalle star Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Katherine Waterstone, Max Minghella e Olivia Wilde. La perizia tecnica di Damien Chazelle e la sua fascinazione per Hollywood rendono Babylon uno dei film più attesi dai cinefili.

Babylon: Brad Pitt in smoking nelle foto dal set del film di Damien Chazelle

15 - Scream

Scream: una foto di Ghostface

A dieci anni da Scream 4, e a sei dalla morte del regista Wes Craven, il franchise riparte con un quinto capitolo che, simbolicamente, si intitola semplicemente Scream, come il primo film della saga horror. I fan si augurano che i nuovi registi, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, mantengano inalterato lo spirito citazionista e irriverente del franchise che ne ha decretato l'enorme successo. Di sicuro è un buon punto di partenza il ritorno delle star Sidney Prescott, Courteney Cox e David Arquette nei loro vecchi ruoli. Tra i nuovi arrivi anche Jenna Ortega, Dylan Minnette e l'interprete di The Boys Jack Quaid. L'uscita di Scream è fissata per il 13 gennaio.

14 - The Flash

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

Nell'anno dell'invasione dei cinecomic arriva in sala anche la pellicola standalone su The Flash rinviata a lungo per i motivi più disparati. Finalmente DC si è messa in moto affidando il timone a Andy Muschietti e costruendo una storia incentrata sul Multiverso. Il vero motivo d'interesse del film, al di là del ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen, è l'apparizione dei Batman di Michael Keaton e Ben Affleck, che Allen incrocia nella sua esplorazione di universi alternativi con incredibili conseguenze per la storia. The Flash approderà nei cinema a novembre 2022.

13 - Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in azione in una scena mozzafiato

Un altro emozionante ritorno cinematografico è quello di Tom Cruise nei panni di Pete Maverick Mitchell nel sequel di Top Gun. Sono passati trentacinque anni da quando l'action romance con un giovanissimo Tom Cruise che pilotava aerei e flirtava con Kelly McGillis sulle note di Take My Breath Away faceva impazzire le fan di mezzo mondo. Adesso Marverick sta per tornare, più maturo e con un ruolo di responsabilità visto che è l'istruttore delle nuove reclute tra cui spicca Miles Teller nel ruolo di Rooster, figlio del compianto Goose, miglior amico di Maverick interpretato da Anthony Edwards. Top Gun: Maverick sarà nei cinema a partire dal 26 maggio. Cosa aspettarsi dal sequel diretto dal sodale di Cruise Joseph Kosinski? Senza dubbio sfide aeree mozzafiato e scontri terreni tra i tanti galli nel pollaio capitanati da un Tom Cruise evergreen.

12 - Morbius

Morbius: Jared Leto in primo piano nel teaser trailer

Il successo dei film su Venom fanno ben promettere. In più le fan fremono per vedere Jared Leto nei panni del Dottor Michael Morbius in quella che si profila come una nuova incredibile trasformazione fisica. Purtroppo finora Morbius, nuovo tassello dello Spider-Man Extended Universe, le ha fatte penare con continui slittamenti nella data di uscita. Adesso il film dovrebbe arrivare il 3 febbraio e speriamo che sia la volta buona. Al centro della storia troviamo uno dei classici villain di Spider-Man, il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro. Nel cast Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris.

11 - Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse: una scena del film

La pellicola d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, ritenuto da molti il più bel film sull'Uomo Ragno mai realizzato, si è portato a casa un Oscar per il miglior film d'animazione nel 2019. Sony ha prontamente messo in cantiere il sequel, Spider-Man: Across the Spider-Verse, che sarà diviso in due parti, la prima delle quali in uscita a fine 2022. Ritroveremo Miles Morales in una nuova avventura epica che che trasporterà il nostro amichevole Spider-Man di quartiere attraverso il Multiverso. Miles dovrà fare squadra con Gwen Stacy e un nuovo team di Spider-people per contrastare il villain più potente mai affrontato. Cast vocale all star capitanato da Shameik Moore, Oscar Isaac e Hailee Steinfeld.

10 - Thor: Love and Thunder

La potente Thor

Natalie Portman diventerà Mighty Thor. Basterebbe questa informazione a giustificare l'hype nei confronti di Thor: Love and Thunder. Taika Waititi torna alla regia di un nuovo capitolo della saga del Dio del tuono osando e attingendo alle storie dei fumetti Marvel più sconvolgenti per il ritorno dell'eroe interpretato da Chris Hemsworth. Al suo fianco vedremo il ritorno di Natalie Portman nei panni, per l'appunto, di Jane Foster che, per curarsi da una malattia, acquisterà i poteri di Thor e sarà protagonista di un'avventura incredibile. In aggiunta a ciò la Valchiria di Tessa Thompson, nominata sovrana di New Asgaard da Thor, andrà alla ricerca della sua regina. La diversità di orientamento sessuale in casa Marvel è stata ormai sdoganata da Eternals, ma visto il tasso di follia di Taika Waititi le sorprese che ci attendono al cinema a partire dal 6 luglio.

9 - Licorice Pizza

Licorice Pizza: Alana Haim e Cooper Hoffman

La critica americana inneggia al nuovo film di Paul Thomas Anderson paragonando l'esordiente Alana Haim a Joaquin Phoenix. L'attrice è in buona compagnia visto che al suo fianco c'è Cooper Hoffman, figlio di Philip Seymour Hoffman. Licorice Pizza, in sala dal 3 febbraio, è un tenero ed emozionante coming of age ambientato nell'area della San Fernando Valley negli anni '70. Il titolo del lungometraggio fa riferimento alla catena di negozi di dischi con sede nel sud della California popolare all'epoca. Il film racconta il passaggio del protagonista (Cooper Hoffman) dall'adolescenza all'età adulta tra amori, sesso e schermaglie. Nel cast anche Bradley Cooper e Benny Safdie.

8 - Lightyear - La vera storia di Buzz

Lightyear: un'immagine del film

Non passa anno senza che Pixar ci regali un nuovo gioiello. Si profila particolarmente emozionante l'arrivo in sala di Lightyear - La vera storia di Buzz, che si riallaccia all'amatissima saga di Toy Story. Il film d'animazione racconterà la storia delle origini di Buzz Lightyear, l'eroe che ispirò il giocattolo introducendo il leggendario ranger spaziale che conquisterà generazioni di fan. Annunciato lo scorso anno, il lungometraggio d'animazione diretto dal co-regista di Alla Ricerca di Dory Angus MacLane, vede la stra Chris devans nei panni di un doppiatore d'eccezione. L'appuntamento al cinema per la primavera del 2022.

7 - La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Nightmare Alley: una foto di Rooney Mara e Bradley Cooper

Basta il nome di Guillermo del Toro ed è subito magia. Per il suo nuovo lavoro, che arriva a cinque anni di distanza da La forma dell'acqua, il regista messicano si misura con l'oscuro romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham. Cast all star per un film misterioso e a tratti grottesco. Bradly Cooper interpreta un giostraio ambizioso e manipolatore il quale entra in combutta con una psichiatra (Cate Blanchett) che si scoprirà essere ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni del forzuto Bruno. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell'alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle. Scenografie imponenti e immaginifiche e grandi performance ci aspettano al cinema con La fiera delle illusioni - Nightmare Alley a partire dal 27 gennaio.

6 - The Northman

Sono bastati due film per trasformare Robert Eggers in uno dei cineasti più interessanti e d'impatto della sua generazione. Dopo The Witch e The Lighthouse, il regista torna a esplorare i temi che gli stanno a cuore. Folclore, credenze mitiche e violenza primigenia si fondono in The Northman, misteriosa epopea con Alexander Skarsgard nei panni di un principe vichingo in cerca di una sanguinosa vendetta. Al suo fianco Taylor-Joy, Ethan Hawke, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Claes Bang e Björk. Dalle testimonianze del cast ci aspettano scene raccapriccianti e ambientazioni storiche ricostruite fin nel mino dettaglio,

5 - Uncharted

Uncharted: Mark Wahlberg e Tom Holland insieme in missione

Tom Holland è la star del momento. Uncharted è una delle saghe di videogame più amate. L'adattamento si è fatto desiderare a lungo con continui cambi di regia e cast fino ad arrivare a una situazion produttiva stabile. Adesso stiamo per vedere i frutti di questo lungo lavoro che ha costretto l'atletico Tom Holland a un surplus di allenamento su consiglio del mentore e collega di set Mark Wahlberg per metter su qualche muscolo in più. Uncharted arriverà nei cinema il 22 febbraio. Holland, nei panni del giovane e furbo avventuriero Nathan Drake, si unirà al mentore Victor 'Sully' Sullivan in un pericoloso viaggio attraverso il mondo alla ricerca del più grande tesoro mai esistito. Viaggio che condurrà Nathan sulle tracce del fratello scomparso da tempo.

4 - Jurassic World: Il Dominio

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una foto del film

La trilogia di Jurassic World si concluderà con un ultimo spettacolare capitolo, Jurassic World: il dominio, che vedrà la reunion del cast della saga al completo. Al fianco dei nuovi protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ritroveremo il trio composto da Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill nei loro vecchi ruoli in una nuova avventura mozzafiato. Nel film diretto da Colin Trevorrow si profilano nuove spettacolari sequenze che vedranno protagonisti gli spettacolari dinosauri creati in CGI da Industrial Light & Magic che popolano il franchise. Scopriremo così cosa accade quando i dinosauri e l'umanità devono imparare a convivere.

3 - Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone nella prima foto

Cresce l'hype intorno al nuovo lavoro di Martin Scorsese. Il regista italo americano torna ad affidarsi agli alter ego Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, che stavolta ha preferito ritagliarsi un ruolo minore, quello di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, una donna di etnia Osage che si innamora di lui. Killers of the Flower Moon racconta una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage. A fianco di Jesse Plemons, De Niro e DiCaprio, Scorsese ha chiamato attori nativi per dare veridicità alla storia realmente accaduta negli anni '20 e narrata nel libro di David Grann.

2 - Avatar 2

Avatar 2: uno dei primi concept art del film

Da anni James Cameron si è trasferito in Nuova Zelanda per portare a termine un'impresa mastodontica: realizzare non uno bensì quattro sequel del suo hit Avatar. Ebbene, dopo una lunga attesa il primo dei sequel è pronto e nonostante i vari ritardi arriverà nei cinema a Natale 2022. James Cameron tornerà a raccontare la storia dell'umano Sam Worthington che si innamora della splendida aliena Na'vi interpretata da Zoe Saldana decidendo di trasferirsi con lui sul pianeta pandora e mettere su famiglia. Qui lo ritroviamo impegnato a difendere il suo paradiso, insieme ai Na'vi. Per ricreare Pandora, Cameron ha passato anni a perfezionare le tecniche di motion capture e sofisticati strumenti di ripresa, ma a intrigare il grande pubblico c'è anche il ritorno di volti noti da Sigourney Weaver a Stephen Lang e qualche nuovo acquisto.

1 - The Batman

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

Sulla rivisitazione dell'Uomo Pipistrello da parte di Robert Pattinson e del regista Matt Reeves è già stato detto tutto ciò che si poteva dire senza fare spoiler. Pattinson incarnerà una versione più giovane di Batman, che muove i primi passi come vigilante mettendo a frutto le sue doti investigative per combattere il crimine che imperversa a Gotham City. Al suo fianco prolifererà un parterre di villain, da Catwoman a Carmine Falcone passando per il Pinguino di Colin Farrell, capitanati dal folle Enigmista. A interpretarlo un Paul Dano in stato di grazia (così almeno affermano coloro che hanno avuto accesso ai materiali video). Non ci resta che attendere l'uscita di The Batman, fissata per il 3 marzo, e sperare che questa sia la volta buona.

