Una vita anticipazioni 8 gennaio 2020: Flora sospetta che Iñigo sia finito in un brutto giro

Nella puntata di Una Vita, in onda martedì 7 gennaio 2020 su Canale 5, il comportamento di Iñigo farà nascere parecchi sospetti in Flora: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di mercoledì 8 gennaio 2020 e le anticipazioni si distaccano dalla vicenda di Telmo e Lucia per concentrarsi sulle scommesse di Iñigo.

Iñigo ha infatti deciso di partecipare, da spettatore, a un incontro di box, in compagnia di un ex pugile, che dovrebbe dargli dei consigli per capire quale sarà il pugile vincente e su chi, dunque, convenga scommettere. Flora, però, comincia a nutrire dei sospetti sul pasticciere, che comunica puntualmente a Leonor: Iñigo è finito in un brutto giro?

Una vita tornerà domani, 8 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 7 gennaio, il primo dopo la pausa per l'Epifania.