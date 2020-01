Una vita anticipazioni 7 gennaio 2020: Telmo rischia di finire nei guai per Lucia

Nella puntata di Una Vita, in onda martedì 7 gennaio 2020 su Canale 5, Telmo rischia di mettersi in guai seri per amore di Lucia: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di martedì 7 gennaio 2020 e le anticipazioni restituiscono un Padre Telmo disposto a tutto pur di difendere l'amata Lucia.

Il parroco ha deciso di affrontare Batan una volta per tutte perchè conosce ormai il piano suo e di Samuel ai danni della Alvarado. L'Alday infatti ha intenzione di sposare Lucia solo per usare i suoi soldi per pagare i debiti che ha contratto con lo strozzino. Lucia però sembra ancora non voler capire la situazione, soprattutto ora che Celia e Felipe hanno bisogno più che mai del suo sostegno. Telmo, visto lo sconforto di Lucia, decide di prendersi cura dei due malati, anche a costo di mettere a repentaglio la propria salute.

Una vita, dopo tutte le pause dovute alle vacanze di Natale, tornerà domani, 7 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.