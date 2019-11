Una vita anticipazioni 29 novembre 2019: Carmen è sempre più disperata

Nella puntata di Una Vita, in onda venerdì 29 novembre 2019 su Canale 5, Carmen è completamente in balia di Javier, che ha coinvolto anche Raul nei litigi con la ex moglie: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di venerdì 29 novembre 2019 e le anticipazioni sono completamente dedicate alla povera Carmen, sempre più disperata per il ritorno e le rivendicazioni di Javier.

Per accontentare le folli pretese economiche dell'ex marito, Carmen ha addirittura chiesto un anticipo sullo stipendio a Samuel. L'Alday purtroppo è attanagliato da una crisi finanziaria che sta cercando di nascondere a tutti, per questo non può consegnarle più di 25 pesetas. Carmen è disposta a consegnare all'uomo anche quel misero anticipo pur di placare le sue minacce, ma Javier non si accontenta e continua a tormentarla. A distruggere, però, l'animo di Carmen è il fatto che il figlio Raul stia prendendo posizione a favore di suo padre.

Una vita tornerà domani, venerdì 29 novembre, alle 14:10 su Canale 5