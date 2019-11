Una vita anticipazioni 28 novembre 2019: Felipe e Celia indagano su Alicia

Nella puntata di Una Vita, in onda giovedì 28 novembre 2019 su Canale 5, Samuel sente sempre più lontane le nozze con Lucia, mentre Felipe e Celia indagano su Alicia.

Una Vita torna con la puntata di giovedì 28 novembre 2019 e le anticipazioni cominciano a smorzare le speranze di un matrimonio con Lucia per Samuel, stretto tra il prestito da restituire a Batan e un piano che comincia a fare acqua da tutte le parti.

Lucia stessa, d'altronde, nutre molti sospetti ora nei confronti dell'Alday: trova ingiustificabili alcuni suoi gesti e d'altro canto intimamente sa che Telmo non sarebbe mai capaci di compiere le nefandezze di cui è accusato.

Dall'altra parte, Felipe e Celia stanno mettendo alle strette Alicia, dopo essere stati insospettiti dal suo comportamento. Con l'acqua alla gola, e minacciata da Samuel, Alicia si reca da Telmo per proporgli un accordo: è disposta a smascherare Samuel davanti a Lucia ma Padre Telmo, sdegnato, rifiuta il suo aiuto.

Una vita tornerà domani, giovedì 28 novembre, alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, mercoledì 27 novembre, alle 14:10 su Canale 5