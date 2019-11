Una vita anticipazioni 27 novembre 2019: Carmen è nei guai!

Nella puntata di Una Vita, in onda mercoledì 27 novembre 2019 su Canale 5, Carmen si scoprirà sempre più sola e sempre più in trappola, ma la colpa è di chi non avrebbe mai immaginato: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di mercoledì 27 novembre 2019 e le anticipazioni parlano di una Carmen in balia dell'ex marito Javier, che continua a fare richieste economiche fuori dalle sue possibilità.

Carmen, infatti, è stata costretta a chiedere un anticipo perfino a Samuel (che, vicino alla bancarotta, ha potuto darle solo 25 pesetas), e non per questo le pretese pecuniarie di Javier, l'ex marito da cui sta scappando, si sono fatte meno insistenti. La donna ha evitato di raccontare tutto al figlio Raul, ma non potrebbe mai immaginare che dietro a tutto ciò che sta passando c'è proprio lui. Il ragazzo, infatti, si dimostra molto legato al padre, e infatti è stato proprio lui a raccontargli dove si fosse nascosta l'ex moglie. Coma farà ora Carmen a sfuggire nuovamente a Javier senza perdere suo figlio?

Su un altro versante Rosina e Susana sperano che nessuno sappia mai della morte di Alexis, ma vedere sua figlia Leonor parlare con Venancio preoccupa oltre ogni misura Rosina, perchè che teme che l'uomo possa svelarle tutta la verità. Alicia intanto, faccia a faccia con Telmo, gli dice che la sua unica intenzione è quella di farlo espellere dall'ordine.

Una vita tornerà domani, mercoledì 27 novembre, alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 26 novembre, alle 14:10 su Canale 5