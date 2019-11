Una vita anticipazioni 26 novembre 2019: Celia comincia a sospettare di Alicia

Nella puntata di Una Vita, in onda martedì 26 novembre 2019 su Canale 5, Celia comincia a nutrire sospetti su Alicia, mentre Telmo reagisce in maniera inattesa all'attacca di Samuel: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di martedì 26 novembre 2019 e fin dalle anticipazioni sembra chiaro che il piano di Samuel stia cominciando a manifestare parecchi punti deboli.

Celia, infatti, che sta ospitando in casa sua sia Lucia sia Alicia, comincia a nutrire sospetti sulla buona fede di quest'ultima: a non convincerla sono alcuni commenti della donna sulle opere da restaurare. Nel frattempo Samuel cerca con ogni mezzo di provocare Telmo, che invece decide di adottare un atteggiamento inatteso per il suo avversario.

Carmen si sente sempre più sola e disperata: l'ex marito continua a chiederle soldi e lei è costretta a presentarsi al cospetto dell'Alday per chiedere denaro.

Una vita tornerà domani, martedì 26 novembre, alle 14:10 su Canale 5