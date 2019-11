Una vita anticipazioni 25 novembre 2019: Telmo sembra sempre più solo

Nella puntata di Una Vita, in onda lunedì 25 novembre 2019 su Canale 5, Padre Telmo è sempre più isolato: Samuel minaccia Cesareo e Alicia promette all'Alday fedeltà.

Una Vita torna con la puntata di lunedì 25 novembre 2019 ma le anticipazioni non rassicurano i fan di Telmo sul suo futuro perchè Samuel sembra avere in pugno la partita contro di lui.

Dopo averlo pedinato, Samuel attacca violentemente Cesareo, unica speranza a questo punto di Padre Telmo, e lo minacccia di ritorsioni in caso dovesse decidere di aiutare l'avversario.

L'Alday ha dalla sua parte anche Alicia, che, dopo l'incontro con Telmo a casa di Celia che l'ha turbata, rassicura comunque Samuel sulla sua assoluta fedeltà al piano iniziale.

Samuel prepara una nuova mossa, questa volta diretta a guadagnarsi la gratitudine e la stima di Lucia: allestisce in casa sua un laboratorio di restauro.

Una vita tornerà domani, giovedì 21 novembre, alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 24 novembre, alle 14:32 su Canale 5.