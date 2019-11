Una vita anticipazioni 22 novembre 2019: Telmo comincia a sospettare di Cesareo

Nella puntata di Una Vita, in onda venerdì 22 novembre 2019 su Canale 5, Telmo è devastato per l'addio a Gutierrez, suo unico testimone, ma l'atteggiamento di Cesareo lo insospettisce: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di venerdì 22 novembre 2019 e le anticipazioni sono monopolizzate dalla vicenda di Padre Telmo e la lotta contro il malefico piano di Samuel Alday, protagonisti assoluti dell'episodio in onda domani alle 14:10 su Canale 5.

Quando la carrozza arriva nel luogo destinato all'incontro tra il cocchiere e Padre Telmo, questi deve purtroppo constatare che per Gutierrez non c'è più nulla da fare. Ferito a morte da Batan per espressa richiesta di Samuel, è scomparso così il solo testimone su cui Telmo potesse contare per essere scagionato dall'accusa di violenza ai danni di Lucia. Allo stesso tempo, però, Telmo nota l'atteggiamento colpevole di Cesareo: l'uomo infatti è stato minacciato di morte da Samuel in caso decidesse di svelare che c'è proprio l'Alday dietro al dramma, ma i rimorsi sono troppi. Padre Telmo potrebbe trovare proprio nei sensi di colpa di Cesareo dei validi alleati per una lotta che sembrava ormai perduta.

Una vita tornerà domani, giovedì 21 novembre, alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 21 novembre, sempre alle 14:10 su Canale 5.