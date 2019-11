Una vita anticipazioni 21 novembre 2019: Raul scompare da calle Acacias

Nella puntata di Una Vita, in onda giovedì 21 novembre 2019 su Canale 5, Telmo ritrova il suo unico testimone in fin di vita, Raul scompare con grande preoccupazione di sua madre: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di giovedì 21 novembre 2019 e le anticipazioni non dicono nulla di buono su Raul e Telmo, protagonisti dell'episodio in onda alle 14:10 su Canale 5.

Raul, infatti, scompare da Acacias, provocando la pena di sua madre Carmen, che sta tentando di tutto per indirizzarlo sulla retta via, facendogli prendere le distanze da un padre violento.

Nulla di buono all'orizzonte neppure per Telmo: all'appuntamento con Gutierrez non si presenta nessuno, ma ecco che, proprio quando si stava ormai convincendo di un tradimento, arriva sul luogo dell'incontro la carrozza con dentro il cocchiere. Gutierrez è stato ferito a morte: svanisce così l'unica possibilità di Telmo contro Samuel.

Una vita tornerà domani, giovedì 21 novembre, alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, mercoledì 20 novembre, sempre alle 14:10 su Canale 5.