Una vita anticipazioni 15 dicembre 2019: Felipe sta ingannando tutti sul conto di Lucia?

Nella puntata di Una Vita, in onda domenica 15 dicembre 2019 su Canale 5, Celia teme che Felipe non le abbia detto tutta la verità sulle sue reali intenzioni con Lucia: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di domenica 15 dicembre 2019 e le anticipazioni si concentrano ancora una volta intorno alla vicenda di Lucia, Samuel e Telmo, in cui Felipe potrebbe essere molto più che una presenza sullo sfondo.

Espineira pretende da Telmo che rispetti il loro accordo: Lucia deve chiudersi in convento e il solo modo per convincerla è che scoppi uno scandalo. Il ricovero che accoglierà gli sfollati di Hoyo, intanto, è pronto ma Lucia sembra molto dispiaciuta di non dover più lavorare con Telmo. Samuel nel frattempo le propone di accompagnarlo a Toledo, lei accetta. Intanto però è Celia ad essere attanagliata da un atroce dubbio sul conto di Lucia: ha paura che Felipe la stia usando come merce di scambio con la marchesa di Viana. Un duro confronto è quello che aspetta Telmo, che viene addirittura alle mani con Samuel, ma Ursula li separa.

Una vita tornerà domani, 15 dicembre, intorno alle 14:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.