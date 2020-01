Una vita anticipazioni 14 gennaio 2020: Telmo può finalmente rivedere Lucia

Una vita torna con la puntata di martedì 14 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni lasciano pregustare l'agognato incontro tra Lucia e Telmo, ora che lui è ufficialmente fuori pericolo.

I concittadini, infatti, avevano temuto per la salute di Padre Telmo non ricevendo più notizie nè di lui nè dei due coniugi in pericolo, ma, un messaggio fatto recapitare durante la veglia, e l'uscita trionfante di Telmo da casa Alvarez-Hermoso, sanciscono il lieto fine di quella che poteva essere una tragedia. Susana organizza un rinfresco per lui ma soprattutto Lucia può finalmente esprimergli tutta la propria gratitudine. Leonor intanto, nonostante la condotta poco trasparente di Iñigo, dice a Flora di fidarsi ancora di lui.

Una vita tornerà domani, 14 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 13 gennaio.