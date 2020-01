Una vita anticipazioni 13 gennaio 2020: le condizioni di Celia e Felipe migliorano

Una vita torna con la puntata di lunedì 13 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni portano finalmente delle buone notizie per i cittadini di Acacias, direttamente da casa Alvarez-Hermoso.

Susana, infatti, aveva deciso di organizzare una veglia per Celia e Felipe, a cui molti cittadini avevano deciso di aderire, anche per pregare per Padre Telmo, dato ormai per malato e spacciato insieme ai due coniugi.

Proprio durante la veglia, però, è Casilda a portare una buona notizia: Telmo le ha affidato un messaggio in cui informa Lucia e gli altri concittadini che le condizioni di salute di Celia e Felipe sono finalmente incoraggianti.

Una vita tornerà domani, 13 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.