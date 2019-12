Una vita anticipazioni 12 dicembre 2019: Samuel è furioso con Lucia

Una Vita torna con la puntata di giovedì 12 dicembre 2019 e le anticipazioni ritornano ancora dalle parti di Lucia che, per via del suo gesto generoso, ha fatto davvero arrabbiare Samuel.

La ragazza, infatti, ha deciso di chiedere alla banca una parte della sua eredità per finanziare la ricostruzione del quartiere Hoyo, colpito dall'inondazione. La cosa però non è piaciuta per niente a Samuel, che vede ogni giorno sfumare il suo piano sempre di più, ma soprattutto ha infastidito Batan, che ordina all'Alday di allontanarla con ogni mezzo da Telmo.

Susana, intanto, per pagare i ricattatori e sentirsi nuovamente libera, ha deciso di vendere la sartoria.

Una vita tornerà domani, 12 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, mercoledì 11 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.