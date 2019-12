Una vita anticipazioni 11 dicembre 2019: il gesto di Lucia verso gli sfollati è incomparabile

Una Vita torna con la puntata di mercoledì 11 dicembre 2019 e le anticipazioni si concentrano sulla vicenda del quartiere Hoyo e su quanto Lucia deciderà di fare, aiutando direttamente anche Telmo.

Le parole di Felipe sembrano non aver sortito l'effetto desiderato perchè Lucia non soltanto non intende abbandonare la casa parrocchiale ma ha addirittura un piano per aiutare gli sfollati del quartiere più povero e, indirettamente, Telmo.

Le parole di Telmo, infatti, quelle sì che hanno avuto l'effetto sperato e hanno fatto riflettere Lucia su quanto sia stata fortunata nella vita per il non doversi mai preoccupare dei soldi. Per questo decide di chiedere alla banca un ingente prestito, un anticipo sulla sua cospicua eredità, per finanziare la ricostruzione delle case dell'Hoyo.

Una vita tornerà domani, 11 dicembre