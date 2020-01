Una vita anticipazioni 10 gennaio 2020: il rapporto tra Iñigo e Leonor è appeso a un filo

Nella puntata di Una Vita, in onda venerdì 10 gennaio 2020 su Canale 5, il rapporto tra Iñigo e Leonor subisce una grave battuta d'arresto: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di venerdì 10 gennaio 2020 e le anticipazioni ci portano per un po' fuori da casa Alvares-Hermoso per concentrarsi su Iñigo.

Iñigo infatti ha cominciato a scommettere sugli incontri di box ed è addirittura riuscito, con l'aiuto e i consigli dell'ex pugile, a vincere qualcosa. Lui è naturalmente entusiasta delle vincite ma non sospetta affatto che il nuovo "passatempo" sta per compromettere irrimediabilmente il suo rapporto con Leonor, che è stata messa in guardia da Flora.

Una vita tornerà domani, 10 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 9 gennaio.