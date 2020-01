Una vita anticipazioni 9 gennaio 2020: Telmo prova a salvare Celia e Felipe

Nella puntata di Una Vita, in onda giovedì 9 gennaio 2020 su Canale 5, Padre Telmo tenterà un rimedio estremo per salvare Celia e Felipe dalla malattia: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di giovedì 9 gennaio 2020 e le anticipazioni ci riportano in casa Alvarez-Hermoso, dove Padre Telmo è deciso a provare ancora un rimedio per far guarire i due coniugi.

L'appartamento di Celia e Felipe è ancora in quarantena e la loro situazione desta sempre maggiore preoccupazione, soprattutto quando dalle stanze non proviene più alcun segno di vita. Padre Telmo, però, non si dà per vinto: ha promesso a Lucia che avrebbe salvato le loro vite, per questo decide di somministrare ai due moribondi un farmaco sperimentale che dovrebbe garantire buone speranze di guarigione. Lucia dal canto suo ha perso le speranze, ecco perchè decide di avvertire Tano, il figlio che la coppia ha adottato.

Una vita tornerà domani, 9 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 8 gennaio.