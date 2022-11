Una notte violenta e silenziosa: David Harbour in un nuovo e famelico poster

Dolby Digital ha deciso di deliziare il suo pubblico rilasciando, tramite Collider, il nuovo poster ufficiale di Una notte violenta e silenziosa, il film di Natale sopra alle righe con David Harbour, in arrivo a dicembre.

"Siamo entusiasti di rivelare l'artwork esclusivo di Dolby Cinema per Una notte violenta e silenziosa, un thriller originale che non vorrete assolutamente perdervi in Dolby Cinema", ha detto Jed Harmsen, capo del Cinema and Group Entertainment di Dolby, accompagnando la pubblicazione, "Questo è una film natalizio come non l'avete mai visto prima, con effetti visivi straordinari che prendono vita con Dolby Vision, incorniciato da sequenze d'azione che vi lasceranno col fiato sospeso per via del suono coinvolgente di Dolby Atmos".

Una Notte Violenta e Silenziosa: David Harbour nel trailer dell'irriverente commedia natalizia

Diretto da Tommy Wirkola, Una notte violenta e silenziosa segue le vicende del Babbo Natale stanco di tutto interpretato da David Harbour, incrociandolo quando è quasi pronto a rinunciare all'umanità, dopo migliaia di anni di auguri natalizi sempre più avidi. Tuttavia, quando una bambina di nome Trudy Lightstone (Leah Brady) chiede aiuto al vecchio Babbo, nel momento in cui la sua famiglia viene attaccata alla vigilia di Natale, il suo spirito natalizio sopito vive una sorta di scossone. Il film è atteso nelle sale a partire dal 2 dicembre.