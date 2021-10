Una notte da leoni, Zach Galifianakis: "Per i miei figli faccio il bibliotecario, non vedranno mai il film"

Zach Galifianakis ha avuto il suo primo figlio pochi anni dopo che Una notte da leoni ha fatto il suo impressionante debutto e l'attore sembra voler nascondere la pellicola ai figli "il più a lungo possibile". In un'intervista con ET, la star ha perfino affermato che, in realtà, i suoi figli credono che il padre lavori come bibliotecario.

Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms e Justin Bartha in una scena del film Una notte da leoni

"I miei figli pensano che io sia un bibliotecario da qualche parte nel paese. Pensano che io sia un assistente bibliotecario da qualche parte. Non sanno che ho girato il film. Non lo sapranno mai. Lo negherò, il più a lungo possibile, magari per sempre." Ha scherzato Zach. "Dirò loro: 'Non so di cosa state parlando. Non avevo niente a che fare con quel film."

Nella stessa intervista, l'attore ha detto di non scherzare affatto a proposito della sua intenzione di non permettere ai suoi figli di guardare film simili alla trilogia di Una notte da leoni finche non saranno abbastanza grandi: "Voglio proteggere la loro innocenza il più possibile."

Bradley Cooper, Zach Galifianakis e Ed Helms in una scena del film Una notte da leoni

"Sono solo bambini. Ricordo che durante le premiere o semplicemente per strada all'epoca molte persone venivano da me e mi dicevano: 'Oh, i miei figli adorano Una notte da leoni', io li guardavo e pensavo: 'Sei un pessimo genitore'. Hanno bisogno di maturare un po', di crescere prima di vederlo." Ha concluso Zach Galifianakis.