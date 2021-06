Una notte da leoni 2: la "sfida" sul set per il cast, tra caos e intossicazioni alimentari

Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Ed Helms, Ken Jeong e il regista Todd Phillips, durante un'intervista di Collider, hanno parlato di Una notte da leoni 2 e delle difficoltà e delle sfide che sono stati costretti ad affrontare durante le riprese della pellicola.

Alla domanda del giornalista: "Qual è stata l'esperienza più impegnativa sul set del film?" Cooper ha scherzato: "Beh, penso che sfortunatamente per Ed sia stato il cibo." Al che Helms ha risposto: "Superare la prima settimana è stato molto difficile, ho avuto una grave intossicazione alimentare che non è mai andata via del tutto. Diciamo solo che il mio corpo è esploso."

A proposito dell'esperienza più impegnativa affrontata sul set Cooper ha spiegato: "Sai cosa era veramente impegnativo: gestire il numero di persone che erano costantemente intorno a noi durante le riprese. C'è qualcosa che ha a che fare con girare un film a Bangkok, non so... ci sono tonnellate di persone dappertutto. A Todd, grazie a Dio, piace un set snello e tranquillo quindi il fatto di doversi adattare ad avere così tante persone in giro tutto il tempo è stata una sfida."

Parlando del caos sul set di Una notte da leoni 2, Phillips ha aggiunto: "Penso che Bangkok sia una città molto affollata, molto caotica e molto calda, tutti abbiamo dovuto affrontare delle sfide, come ha detto Bradley, principalmente a causa della folla... ma alla fine il film parla di caos. Per fare un film sul caos, a volte devi immergerti in esso."