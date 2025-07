Una notte al museo: 21 Laps sceglie lo sceneggiatore del nuovo film

Una notte al museo potrebbe presto tornare sul grande schermo: 21 Laps ha infatti affidato a Tripper Clancy l'incarico di lavorare come sceneggiatore di una nuova versione della storia per conto di 20th Century Studios.

Shawn Levy e Dan Levine saranno coinvolti come produttori del film che non dovrebbe avere legami con i progetti cinematografici precedenti.

Il ritorno di Una notte al museo

La storia del prossimo lungometraggio di Una notte al museo, infatti, dovrebbe avere al centro dei personaggi totalmente nuovi che saranno coinvolti in un'avventura indimenticabile.

Clancy ha già collaborato con 21 Laps in occasione della serie I Am Not Okay with This e dello sviluppo di Bolivar, uno show televisivo tratto dal romanzo per bambini che potrà contare anche sul contributo di Kumail Nanjiani ed Emily Gordon.

Ben Stiller e Robin Williams in una scena della commedia Una notte al museo

Il franchise di Una notte al museo è ispirato al romanzo di Milan Trenc e racconta quello che accade a un custode del museo di storia naturale che è impegnato nel turno di notte quando intorno a lui ogni cosa esposta inizia a prendere vita, tra cui un Tyrannosaurus rex, una scimmia, le statuine di antichi romani e di colonialisti del far west, manichini, e varie statue, tra cui quella di Teddy Roosevelt che gli spiega che la bizzarra situazione è causata dai poteri della tavola del faraone Ahkmenrah.

Il successo del franchise

Il cast era guidato da Ben Stiller nel ruolo di Lawrence 'Larry' Daley, mentre tra gli interpreti c'erano anche Carla Gugino, Dick Van Dyke, Robin Williams, Ricky Gervais, Rami Malek, Pierfrancesco Favino, Owen Wilson e Steve Coogan.

Il film del 2006, diretto da Shawn Levy, ha dato vita a due sequel realizzati nel 2009 e nel 2014.

Il primo capitolo della storia aveva incassato circa 574 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre i due successivi progetti si sono fermati rispettivamente a quota 413 e 363 milioni di dollari.