Una notte al museo: in arrivo un revival animato per Disney+?

Una Notte al Museo potrebbe tornare sugli schermi, questa volta di Disney+: il franchise potrebbe infatti espandersi con un film animato.

Il progetto è stato annunciato da The Disney Insider e per ora non è ancora stato confermato dallo studio che sembra abbia scelto un approccio simile a quello avuto con Mamma, ho perso l'aereo.

Il lungometraggio animato dovrebbe intitolarsi Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again (Una notte al museo: Kahmunrah Risorge Ancora) ed avere quindi al centro il fratello maggiore di Ahkmenrah che nei film originali voleva entrare in possesso di un oggetto magico in modo da poter aprire la porta che conduce a Duat, l'aldilà egiziano. Il personaggio era stato interpretato nei film da Hank Azaria, ma il cast dovrebbe essere totalmente rinnovato.

Ad affrontare la nuova minaccia dovrebbe essere Nick Daley, il giovane nervoso e poco sicuro di se stesso che è figlio di Larry Daley (Ben Stiller) e ha qualche timore all'idea di seguire l'esempio del padre e diventare un custode del museo che prende vita di notte.

Tra i personaggi che dovrebbero ritornare in azione ci saranno anche il cowboy Jedediah (Owen Wilson), il legionario romano Octavius (Steve Coogan), il ventiseiesimo presidente Teddy (Robin Williams), mentre tra i nuovi arrivi ci sarà anche Giovanna D'Arco che aiuta Nick a trovare la sicurezza.

Il lavoro sul film dovrebbe iniziare il 2 novembre a Los Angeles. Una notte al museo dovrebbe tornare prossimamente anche sul grande schermo con un lungometraggio live-action.