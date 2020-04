Una notte al museo, su Disney+ in streaming da oggi

Una notte al museo arriva oggi in streaming su Disney + nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo la divertente commedia dai toni fantastici del 2006 con Ben Stiller e Robin Williams!

New York. Larry Daley (Stiller), sognatore perennemente in bolletta ed inventore dalle idee stravaganti, si trova improvvisamente ad aver un disperato bisogno di lavoro. Controvoglia, ma per amore di un figlio da lui già deluso in passato, Larry non ha scelta: deve accettare l'ingrato turno di notte come guardiano al Museo Delle Scienze Naturali. Dopo aver ricevuto dai guardiani diurni un'enorme torcia elettrica ed un improbabile manuale di istruzioni, Larry viene lasciato da solo nell'immensa struttura del museo, tra vecchi calchi di cera e riproduzioni di feroci animali africani. O meglio, Larry pensa di essere solo.

Ben Stiller e Robin Williams in una scena della commedia Una notte al museo

Per interpretare il Presidente Roosevelt è stato chiamato, in uno degli ultimi ruoli della sua carriera, Robin Williams, forse l'unico vero attore capace di cogliere tutte le sfumature brillanti di una possente personalità storica: il suo personaggio è innamorato della giovane donna indiana Sacajewa, interpretata da Mizuo Peck, che è anche il fulcro attorno al quale verte il ruolo della stupenda Carla Gugino, guida del museo impegnata nella stesura della sua tesi di laurea. A completare il cast troviamo il fantastico trio composto da Mickey Rooney, Dick Van Dyke e Bill Cobbs, tre grandi leggende del cinema comico internazionale, impegnate nel dar vita ai cosiddetti "vecchi guardiani".