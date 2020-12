Una notte al museo 2 - La fuga: Dart Vader, una "star" difficile sul set

Nonostante la presenza di alcuni personaggi realmente esistiti, Darth Vader è stata una delle star più "difficili" sul set di Una notte al museo 2 - La fuga. Un dipendente della LucasFilm ha assistito alle riprese durante le scene in cui è comparso il personaggio per consigliare i cineasti su cosa avrebbe o non avrebbe fatto Vader.

Darth Vader in un momento di Star Wars

Il regista Shawn Levy ha detto a un intervistatore della National Public Radio che una volta che la Smithsonian Institution ha accettato di prestare il proprio nome al film, i loro curatori sono stati molto disponibili nel condividere informazioni sui personaggi della vita reale rappresentati nella pellicola, ma Levy ha ammesso di aver avuto più problemi con i titolari dei personaggi di fantasia.

Le riprese hanno avuto luogo negli edifici della Smithsonian Institution a Washington, altre sequenze, invece, sono state riprese negli appositi set costruiti ai Vancouver Studios. Inoltre, la notte del 21 maggio è stata filmata un'importante scena al Lincoln Memorial.

Ben Stiller in una sequenza di Una notte al museo 2: la fuga

Su Rotten Tomatoes, Una notte al museo 2: la fuga ha un punteggio di approvazione del 45%, basato su 168 recensioni, con un punteggio medio di 5,17 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Il film è abbastanza impegnato, piace molto ai bambini ma esagera con gli effetti speciali, per quanto ben realizzati."