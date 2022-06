Una Mamma per Amica: il ricettario ispirato alla serie tv arriva in libreria

Panini Comics ha pubblicato il 2 giugno il divertente, e utile, ricettario ispirato alla serie Una Mamma per Amica.

I fan di Una Mamma per Amica, dal 2 giugno, possono ora mettersi alla prova in cucina grazie a un nuovo ricettario ispirato al mondo delle ragazze Gilmore.

Il volume è acquistabile in fumetteria, libreria e online, è composto da 192 pagine, e ha un prezzo di 29 euro ed è edito da Panini Comics.

Il libro di ricette ufficiale di Una mamma per amica regala un viaggio attraverso l'universo culinario della serie creata da Amy Sherman-Palladino.

Il volume permette di ricreare l'atmosfera e i profumi della Tavola calda di Luke, provare a imitare il talento ai fornelli di Sookie o ricreare i cocktail e i pasticcini che hanno accompagnato i momenti trascorsi a casa di Emily e Richard.

Dal Risotto magico di Sookie all'Hamburger di Babbo Natale di Luke, le oltre 70 ricette della prima raccolta ufficiale ispirate al duo mamma e figlia più amato della tv abbracciano tutti i gusti: dai piatti salutari "senza niente" (su gentile concessione della signora Kim...), alle prelibatezze come ciambelle, fagottini e sushi dolce per i golosi.

Una Mamma per Amica: un'immagine del ricettario ispirato alla serie

Tutte le ricette sono accompagnate da bellissime fotografie a colori e immagini delle scene più amate della serie, oltre a citazioni delle battute di Lorelai, Rory, Luke, Emily, Lane, la signorina Patty e altri ancora.

Il volume è un modo perfetto per creare dei piatti indimenticabili per accompagnare la visione dei propri episodi preferiti.