Una mamma per amica, Chad Michael Murray: "La reazione dei fan non è stata quella che mi aspettavo"

La star di One Tree Hill Chad Michael Murray ha fatto parte del cast di Una mamma per amica nel ruolo di Tristan, uno dei compagni di scuola di Rory alla Chilton. La reazione dei fan, però, è stata diversa da quella che si sarebbe aspettato.

"Una risposta che ricevo sempre su Tristan è quanto i fan lo amino" ha svelato l'attore a NBC Today. "Sul serio. Nessuno è mai venuto da me per dirmi 'Tristan è un idiota! Perché la chiamavi Mary?' Non è mai successo, eppure ne avrebbero tutte le stagioni."

"Mary" è il modo in cui il personaggio di Tristan chiama Rory (Alexis Bledel), per cui nutre una cotta. Il suo personaggio si trova a scontrarsi con il Dean Forester di Jared Padalecki, primo fidanzato di Rory.

Ripensando a quel periodo, Chad Michael Murray ha confessato che le scene con il suo rivale amoroso sullo schermo Padalecki sono state tra le più divertenti:

"Le mie scene preferite di Tristan erano in genere quelle con Dean. Dovevo solo inventare nomi ridicoli con cui ci saremmo chiamati l'un l'altro. Questi scontri in cui sei un tale idiota, e Jared è il ragazzo più dolce di tutto il mondo... Andiamo così d'accordo. Ed è sempre stato divertente per me essere sul set e per noi avere queste scene in cui ci disprezziamo assolutamente a vicenda, ma fuori dal set ci divertivamo come pazzi".

Murray ha poi lodato l'autrice di Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino, spiegando che la sua scrittura:

"Era così efficace, lo è ancora oggi. Lei è così brava a tirar fuori il meglio di te. E Alexix Bledel era fantastica."